Уже 82% битков намайнено и влияние майнеров на рынок не так велико, как в прошлом. Решающую роль в ценообразовании играют не они.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 01 сер, 2018 17:20
Уже 82% битков намайнено и влияние майнеров на рынок не так велико, как в прошлом. Решающую роль в ценообразовании играют не они.
Додано: Сер 01 сер, 2018 18:03
У меня все ходы записаны
Прогноз после этих изречений не менялся
Додано: Сер 01 сер, 2018 18:32
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Панэ artist_007, Вы тоже меняете свой прогноз в зависимости от ситуации:
Это после пампа до 8500:
Самое смешное, что теперь вероятность похода еще выше вверх после 10 и до 18 числа сильно увеличилась,ИМХО. Независимо от решения SEC.
А это после приседания до 7500:
Поэтому решения SEC сейчас для меня очень важный индикатор.Чем больше будет одобрений SEC для ETF
Сейчас курсу не дают упасть 2 вещи - ожидание одобрения SEC и интерес Bitmain, которой нужно толкнуть свои асики по выгодной цене.
Как только дефицит с асиками прекратится, bimain тут же перестанет поддерживать биток на плаву.
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