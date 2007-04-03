Додано: Сер 01 сер, 2018 18:32

Панэ artist_007, Вы тоже меняете свой прогноз в зависимости от ситуации:

Это после пампа до 8500:



Самое смешное, что теперь вероятность похода еще выше вверх после 10 и до 18 числа сильно увеличилась,ИМХО. Независимо от решения SEC.



А это после приседания до 7500:



Поэтому решения SEC сейчас для меня очень важный индикатор.Чем больше будет одобрений SEC для ETF

Сейчас курсу не дают упасть 2 вещи - ожидание одобрения SEC и интерес Bitmain, которой нужно толкнуть свои асики по выгодной цене.

Как только дефицит с асиками прекратится, bimain тут же перестанет поддерживать биток на плаву.