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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 01 сер, 2018 17:20
Zebra написав:
К концу года я называл 4000-5000
к лету 2019 - район 3000
оттуда уже можно начинаться откупаться
будет понижение вознаграждения за блок в 2020 году и это снова приведет к резкому перекосу баланса спрос/предложение и можно будет заработать
Уже 82% битков намайнено и влияние майнеров на рынок не так велико, как в прошлом. Решающую роль в ценообразовании играют не они.
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phantom_systems
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Додано: Сер 01 сер, 2018 18:03
Zebra написав:
К концу года я называл 4000-5000
к лету 2019 - район 3000
оттуда уже можно начинаться откупаться
будет понижение вознаграждения за блок в 2020 году и это снова приведет к резкому перекосу баланса спрос/предложение и можно будет заработать
У меня все ходы записаны
Zebra написав:
djua2012, дерьмо это все, биток будет по 3000 к концу года
он становится централизованным инструментом в руках Bitmain
киты это понимают, и не будут доверять хранение миллиардов долларов в МММ "Bitmain"
хомяки выпрыгивают следом
Zebra написав:
Короче к концу года мой январский прогноз не изменен $3000-$4000 за биток, останутся самые стойкие. Обоснование? Обьемы торгов сейчас как раз соответствуют ценникам еще даже ниже, которые были в 2017 году. Падающие обьемы торгов говорят о том, что купивших вчера чтоб спекульнуть больше, чем желающих купить сегодня.
Прогноз после этих изречений не менялся
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artist_007
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Додано: Сер 01 сер, 2018 18:32
Панэ artist_007, Вы тоже меняете свой прогноз в зависимости от ситуации:
Это после пампа до 8500:
Самое смешное, что теперь вероятность похода еще выше вверх после 10 и до 18 числа сильно увеличилась,ИМХО. Независимо от решения SEC.
А это после приседания до 7500:
Поэтому решения SEC сейчас для меня очень важный индикатор.Чем больше будет одобрений SEC для ETF
Сейчас курсу не дают упасть 2 вещи - ожидание одобрения SEC и интерес Bitmain, которой нужно толкнуть свои асики по выгодной цене.
Как только дефицит с асиками прекратится, bimain тут же перестанет поддерживать биток на плаву.
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Vitaka
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