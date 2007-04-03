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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1284128512861287

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 150
1) $6250 і вище
23%
35
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
1%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
4%
6
6) $5000-$5499
8%
12
7) $4500-$4999
7%
10
8 $3500-$4499
9%
13
9) $2500-$3499
6%
9
10) нижче $2500
36%
54
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 17:20

  Zebra написав:К концу года я называл 4000-5000
к лету 2019 - район 3000
оттуда уже можно начинаться откупаться

будет понижение вознаграждения за блок в 2020 году и это снова приведет к резкому перекосу баланса спрос/предложение и можно будет заработать

Уже 82% битков намайнено и влияние майнеров на рынок не так велико, как в прошлом. Решающую роль в ценообразовании играют не они.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 18:03

  Zebra написав:К концу года я называл 4000-5000
к лету 2019 - район 3000
оттуда уже можно начинаться откупаться

будет понижение вознаграждения за блок в 2020 году и это снова приведет к резкому перекосу баланса спрос/предложение и можно будет заработать


У меня все ходы записаны :mrgreen:

  Zebra написав:djua2012, дерьмо это все, биток будет по 3000 к концу года
он становится централизованным инструментом в руках Bitmain
киты это понимают, и не будут доверять хранение миллиардов долларов в МММ "Bitmain"
хомяки выпрыгивают следом


  Zebra написав:Короче к концу года мой январский прогноз не изменен $3000-$4000 за биток, останутся самые стойкие. Обоснование? Обьемы торгов сейчас как раз соответствуют ценникам еще даже ниже, которые были в 2017 году. Падающие обьемы торгов говорят о том, что купивших вчера чтоб спекульнуть больше, чем желающих купить сегодня.


Прогноз после этих изречений не менялся ;)
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 18:32

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Панэ artist_007, Вы тоже меняете свой прогноз в зависимости от ситуации:
Это после пампа до 8500:

Самое смешное, что теперь вероятность похода еще выше вверх после 10 и до 18 числа сильно увеличилась,ИМХО. Независимо от решения SEC.

А это после приседания до 7500:

Поэтому решения SEC сейчас для меня очень важный индикатор.Чем больше будет одобрений SEC для ETF
Сейчас курсу не дают упасть 2 вещи - ожидание одобрения SEC и интерес Bitmain, которой нужно толкнуть свои асики по выгодной цене.
Как только дефицит с асиками прекратится, bimain тут же перестанет поддерживать биток на плаву.
Vitaka
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  #<1 ... 1284128512861287
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