Додано: Сер 01 сер, 2018 18:32

Самое смешное, что теперь вероятность похода еще выше вверх после 10 и до 18 числа сильно увеличилась,ИМХО. Независимо от решения SEC.

Поэтому решения SEC сейчас для меня очень важный индикатор.Чем больше будет одобрений SEC для ETF

Сейчас курсу не дают упасть 2 вещи - ожидание одобрения SEC и интерес Bitmain, которой нужно толкнуть свои асики по выгодной цене.

Как только дефицит с асиками прекратится, bimain тут же перестанет поддерживать биток на плаву.

Панэ, Вы тоже меняете свой прогноз в зависимости от ситуации.Это после пампа до 8500:А это после приседания до 7500:П.С. Я - криптоскептик: Пол Кругман о цифровых валютах