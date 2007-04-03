Zebra написав:К концу года я называл 4000-5000 к лету 2019 - район 3000 оттуда уже можно начинаться откупаться
будет понижение вознаграждения за блок в 2020 году и это снова приведет к резкому перекосу баланса спрос/предложение и можно будет заработать
У меня все ходы записаны
Zebra написав:djua2012, дерьмо это все, биток будет по 3000 к концу года он становится централизованным инструментом в руках Bitmain киты это понимают, и не будут доверять хранение миллиардов долларов в МММ "Bitmain" хомяки выпрыгивают следом
Zebra написав:Короче к концу года мой январский прогноз не изменен $3000-$4000 за биток, останутся самые стойкие. Обоснование? Обьемы торгов сейчас как раз соответствуют ценникам еще даже ниже, которые были в 2017 году. Падающие обьемы торгов говорят о том, что купивших вчера чтоб спекульнуть больше, чем желающих купить сегодня.
Панэ artist_007, Вы тоже меняете свой прогноз в зависимости от ситуации. Это после пампа до 8500:
Самое смешное, что теперь вероятность похода еще выше вверх после 10 и до 18 числа сильно увеличилась,ИМХО. Независимо от решения SEC.
А это после приседания до 7500:
Поэтому решения SEC сейчас для меня очень важный индикатор.Чем больше будет одобрений SEC для ETF Сейчас курсу не дают упасть 2 вещи - ожидание одобрения SEC и интерес Bitmain, которой нужно толкнуть свои асики по выгодной цене. Как только дефицит с асиками прекратится, bimain тут же перестанет поддерживать биток на плаву.
Zebra написав:К концу года я называл 4000-5000 к лету 2019 - район 3000 оттуда уже можно начинаться откупаться
будет понижение вознаграждения за блок в 2020 году и это снова приведет к резкому перекосу баланса спрос/предложение и можно будет заработать
У меня все ходы записаны
Zebra написав:djua2012, дерьмо это все, биток будет по 3000 к концу года он становится централизованным инструментом в руках Bitmain киты это понимают, и не будут доверять хранение миллиардов долларов в МММ "Bitmain" хомяки выпрыгивают следом
Zebra написав:Короче к концу года мой январский прогноз не изменен $3000-$4000 за биток, останутся самые стойкие. Обоснование? Обьемы торгов сейчас как раз соответствуют ценникам еще даже ниже, которые были в 2017 году. Падающие обьемы торгов говорят о том, что купивших вчера чтоб спекульнуть больше, чем желающих купить сегодня.
Прогноз после этих изречений не менялся
Хорошо, пусть будет к концу года, судя по тотальному падению альтов, биток обвалится точно также когда все сначала из альтов перепрыгнут в него, а затем уже начнут выпрыгивать из самого битка последние джедаи.