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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1339134013411342

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 167
1) $6250 і вище
22%
37
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
2%
4
4) $5750-$5899
3%
5
5) $5500-$5749
4%
7
6) $5000-$5499
7%
12
7) $4500-$4999
7%
12
8 $3500-$4499
8%
13
9) $2500-$3499
7%
11
10) нижче $2500
36%
60
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 21:48

  Zebra написав:
  osafly написав:Zebra
А лучший способ на битфинекс фиат завести?Или туда лучше уже с биткоином приходить купленным на других биржах и покупку интересующих токенов осуществлять через торговлю парами btc/ltc например?Или я не правильно понял?

На битфинекс проще зайти уже биткоином (или другими монетами) купив их на украинских биржах.

Шановний Zebra та інші учасники гілки, а як можете прокоментувати це?


З пов.Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 22:13

Ірина_
Вася бтс - неадекватный блогер.
Особо нового ничего, всё то же самое, о чём Аирмакс плачет уже полгода.
Если бы было что то в реале, то по графику это сразу стало бы видно, крипта на такие вещи реагирует моментально и резко.И вообще - что значит не могут продать юсдт :) , если за них на биржах торгуются другие монеты , т е другими словами можно было бы сказать, что битфинекс, например, перестал работать.В общем, всё что Вася наплёл в принципе может случиться, но это может витает уже достаточно долго...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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  #<1 ... 1339134013411342
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