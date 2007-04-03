Zebra написав:
На битфинекс проще зайти уже биткоином (или другими монетами) купив их на украинских биржах.
Шановний Zebra та інші учасники гілки, а як можете прокоментувати це?
З пов.Ірина
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 01 жов, 2018 21:48
Шановний Zebra та інші учасники гілки, а як можете прокоментувати це?
З пов.Ірина
Додано: Пон 01 жов, 2018 22:13
Ірина_
Вася бтс - неадекватный блогер.
Особо нового ничего, всё то же самое, о чём Аирмакс плачет уже полгода.
Если бы было что то в реале, то по графику это сразу стало бы видно, крипта на такие вещи реагирует моментально и резко.И вообще - что значит не могут продать юсдт , если за них на биржах торгуются другие монеты , т е другими словами можно было бы сказать, что битфинекс, например, перестал работать.В общем, всё что Вася наплёл в принципе может случиться, но это может витает уже достаточно долго...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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