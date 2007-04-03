RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1340134113421343>

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 167
1) $6250 і вище
22%
37
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
2%
4
4) $5750-$5899
3%
5
5) $5500-$5749
4%
7
6) $5000-$5499
7%
12
7) $4500-$4999
7%
12
8 $3500-$4499
8%
13
9) $2500-$3499
7%
11
10) нижче $2500
36%
60
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 21:48

  Zebra написав:
  osafly написав:Zebra
А лучший способ на битфинекс фиат завести?Или туда лучше уже с биткоином приходить купленным на других биржах и покупку интересующих токенов осуществлять через торговлю парами btc/ltc например?Или я не правильно понял?

На битфинекс проще зайти уже биткоином (или другими монетами) купив их на украинских биржах.

Шановний Zebra та інші учасники гілки, а як можете прокоментувати це?


З пов.Ірина
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 427
З нами з: 14.09.13
Подякував: 41 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 22:13

Ірина_
Вася бтс - неадекватный блогер.
Особо нового ничего, всё то же самое, о чём Аирмакс плачет уже полгода.
Если бы было что то в реале, то по графику это сразу стало бы видно, крипта на такие вещи реагирует моментально и резко.И вообще - что значит не могут продать юсдт :) , если за них на биржах торгуются другие монеты , т е другими словами можно было бы сказать, что битфинекс, например, перестал работать.В общем, всё что Вася наплёл в принципе может случиться, но это может витает уже достаточно долго...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14527
З нами з: 04.05.10
Подякував: 664 раз.
Подякували: 1443 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 00:48

  Ірина_ написав:Шановний Zebra та інші учасники гілки, а як можете прокоментувати це?


З пов.Ірина

Собака лає, а караван рушить далі... :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 25426
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1619 раз.
Подякували: 1907 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 01:23

  Ірина_ написав:Шановний Zebra та інші учасники гілки, а як можете прокоментувати це?


З пов.Ірина


Vitl все правильно сказал. Если бы были реальные проблемы, мы бы о них узнали постфактум и это отразилось бы на сильных движениях рынка. Пока на холодных кошельках битфинекс более 200 000 биткоинов что при текущем курсе более $1.3 млрд я не вижу причин в их неплатежеспособности. Не смогут рассчитаться фиатом - отдадут биткоинами и другими криптовалютами.

Я слежу за reddit, и там нет массовой истерии что bitfinex не платит.

Даже если и есть теоретические кассовые разрывы, при текущей цене битка, они вполне платежеспособны.

Если биток обесценится, или холодный кошелек вдруг резко начнет пустеть - тогда следует перестраховаться и войти в биток на холодный кошелек пересидеть.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6286
З нами з: 21.09.12
Подякував: 465 раз.
Подякували: 760 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 09:28

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Ірина_ написав:та інші учасники гілки, а як можете прокоментувати це?


наразі можна сказати одне - немає диму без вогню
потрошки починає смердіти бульбашка під іменем тезер -

https://altcoin.ist/index.php/2018/10/0 ... -for-cash/
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3042
З нами з: 01.06.14
Подякував: 172 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 09:50

  ol_zy написав:Странно у меня работает на двух акках. На втором час назад проверял, на первом чуть позже еще раз проверю, но с виду все работает.

Так и у меня вроде работает на трёх, но параллельно выдает сообщение:
Several users have reported this bot as a scam. We advise extreme caution when dealing with it. Note that this bot is not related to Telegram in any way, its developers are entirely independent.
AVZ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 643
З нами з: 14.12.13
Подякував: 38 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 10:17

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Нужна последняя, самая глубокая и затяжная волна падения. Обнуление Тезера как нельзя лучший повод для этого.
airmax78
 
Повідомлень: 26147
З нами з: 25.10.12
Подякував: 683 раз.
Подякували: 2928 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 22:29

Що ми на сьогодні маємо?

  Козак-характерник написав:Ризик - шляхетна справа! :P
Зображення

+50% вже є! :P
Зображення

Але більшість ордерів поставлені на рівні 0.1 и вище... :P Чекаю туземуна! :P
Зображення
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 25426
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1619 раз.
Подякували: 1907 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 22:40

HB

Хто не купив токена HB - не п'є шампусік і не ласує чорною ікрою... :P Мета команди - 5$ за токен в грудні 2018. Не гальмуйте! 8)
Зображення
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 25426
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1619 раз.
Подякували: 1907 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 22:47

  Козак-характерник написав:Хто не купив токена HB - не п'є шампусік і не ласує чорною ікрою... :P Мета команди - 5$ за токен в грудні 2018. Не гальмуйте! 8)
Зображення


Ага... А потом у них "сервер сломается чуть-чуть" как у DIGов :mrgreen:
Vitaka
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1265
З нами з: 15.10.14
Подякував: 79 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1340134113421343>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте 1 ... 6400, 6401, 6402
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
64012 169230946
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 жов, 2018 01:17
ЛАД
Валютный рынок в мире 1 ... 640, 641, 642
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6415 1360485
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 жов, 2018 12:31
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 38736
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (9343)
03.10.2018 07:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.