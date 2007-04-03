Zebra написав:
На битфинекс проще зайти уже биткоином (или другими монетами) купив их на украинских биржах.
Шановний Zebra та інші учасники гілки, а як можете прокоментувати це?
З пов.Ірина
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 01 жов, 2018 21:48
Шановний Zebra та інші учасники гілки, а як можете прокоментувати це?
З пов.Ірина
Додано: Пон 01 жов, 2018 22:13
Ірина_
Вася бтс - неадекватный блогер.
Особо нового ничего, всё то же самое, о чём Аирмакс плачет уже полгода.
Если бы было что то в реале, то по графику это сразу стало бы видно, крипта на такие вещи реагирует моментально и резко.И вообще - что значит не могут продать юсдт , если за них на биржах торгуются другие монеты , т е другими словами можно было бы сказать, что битфинекс, например, перестал работать.В общем, всё что Вася наплёл в принципе может случиться, но это может витает уже достаточно долго...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Вів 02 жов, 2018 00:48
Собака лає, а караван рушить далі...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Вів 02 жов, 2018 01:23
Vitl все правильно сказал. Если бы были реальные проблемы, мы бы о них узнали постфактум и это отразилось бы на сильных движениях рынка. Пока на холодных кошельках битфинекс более 200 000 биткоинов что при текущем курсе более $1.3 млрд я не вижу причин в их неплатежеспособности. Не смогут рассчитаться фиатом - отдадут биткоинами и другими криптовалютами.
Я слежу за reddit, и там нет массовой истерии что bitfinex не платит.
Даже если и есть теоретические кассовые разрывы, при текущей цене битка, они вполне платежеспособны.
Если биток обесценится, или холодный кошелек вдруг резко начнет пустеть - тогда следует перестраховаться и войти в биток на холодный кошелек пересидеть.
Додано: Вів 02 жов, 2018 09:28
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
наразі можна сказати одне - немає диму без вогню
потрошки починає смердіти бульбашка під іменем тезер -
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 02 жов, 2018 09:50
Так и у меня вроде работает на трёх, но параллельно выдает сообщение:
Додано: Вів 02 жов, 2018 10:17
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Нужна последняя, самая глубокая и затяжная волна падения. Обнуление Тезера как нельзя лучший повод для этого.
Додано: Вів 02 жов, 2018 22:29
Що ми на сьогодні маємо?
+50% вже є!
Але більшість ордерів поставлені на рівні 0.1 и вище... Чекаю туземуна!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Вів 02 жов, 2018 22:40
HB
Хто не купив токена HB - не п'є шампусік і не ласує чорною ікрою... Мета команди - 5$ за токен в грудні 2018. Не гальмуйте!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Вів 02 жов, 2018 22:47
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