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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1340134113421343

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 167
1) $6250 і вище
22%
37
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
2%
4
4) $5750-$5899
3%
5
5) $5500-$5749
4%
7
6) $5000-$5499
7%
12
7) $4500-$4999
7%
12
8 $3500-$4499
8%
13
9) $2500-$3499
7%
11
10) нижче $2500
36%
60
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 22:54

  Vitaka написав:Ага... А потом у них "сервер сломается чуть-чуть" как у DIGов :mrgreen:

Тримай dig, брате! Вони зроблять нас мульйонерами... :P А HB йде за дорожньою мапою... https://twitter.com/HeartBout/status/10 ... 09088?s=20


Анализ новых токенов на бирже Livecoin.net на 21 июня 2018 г.
Опубликовано 21.06.2018
В данной статье рассмотрим новые токены на бирже и поговорим о том, что они из себя представляют.

Всем привет, проведя анализ новых токенов на бирже Livecoin.net. я обратил внимание на актив — HeartBout. Данный актив в данный момент находится в рекламной колонке биржи и 20 июня 2018 года совершил значительный «прыжок» на более чем 1000% - с 0,00007000 до 0,00090000 BTC! Такой значительный «прыжок» был спровоцирован выкупом токенов в количестве всего лишь 6300 штук, что для имеющегося на бирже объема является довольно большим.К концу дня цена вернулась в свой диапазон 7000-9000 сатоши.

Все остальные криптовалюты из ТОП-10 остались в узких диапазонах.Биткоин продолжает "топтаться" в районе 7000$ показавая тенденцию к дальнейшему снижению.

Предлагаю более подробно его рассмотреть и поговорить о перспективах токена HeartBout.

Итак, что же представляет из себя HeartBout?

HeartBout - это социальная сеть с децентрализованным поощрением пользователей.

Производство и потребление информации является частью жизни каждого человека. Социальные сети сегодня можно отнести к наиболее популярным источникам распространения и получения информации. Количество пользователей социальных сетей растет с каждым днем. Так, согласно данным агентства We Are Social, число пользователей социальных сетей в 2017 году увеличилось на 21% по сравнению с 2016 годом, и составило 2,8 млрд человек или 74% от пользователей интернета по всему миру. Цифра довольно внушительная!

В последние годы в мире наблюдается рост затрат на мобильную нативную рекламу. Это является объяснимым фактом, поскольку помимо постоянного роста аудитории социальных сетей, с каждым днем увеличивается и время, проведенное пользователем в соцсетях. Все это превращает социальную сеть в отличную масштабную рекламную площадку, где любой из рекламодателей может ненавязчиво прорекламировать пользователям свой продукт. Что же нужно сделать проекту новой социальной сети, чтобы достойно конкурировать и превзойти уже существующих гигантов в этой области? Таким вопросом задались основатели проекта HeartBout, и создали уникальную социальную сеть с децентрализованной системой поощрения активности пользователей, обеспеченную рекламным стандартом, точных аналогов которой еще нет на рынке! Все это увеличит вовлеченность пользователей и стимулирует их проводить в HeartBout большее количество времени, чем в классических социальных сетях.


Цель разработки социальной сети HeartBout — конвертация проведенного пользователем в соцсети времени в доход для него за счет получения прибыли в форме токена HBC за свою активность. Награду получают как авторы контента, так и голосующие. Замысел создателей HeartBout заключается в том, что данная социальная сеть и ее система поощрений будет функционировать с помощью криптовалюты HBC, экономика которой описывается определенным «рекламным стандартом»: 100 HBC = DAU * U, в рамках которой DAU — количество уникальных пользователей, которые зашли в приложение в течение суток, а U — рекламный показ. Данный стандарт гарантирует по требованию держателя токена HBC его обмен на пропорциональное количество рекламных показов по социальной сети HeartBout в соответствии с установленным курсом. Таким образом, токен HBC существует в рамках платформы для поощрения активности пользователей HeatBout. При этом он напрямую привязан к рекламным возможностям соцсети, и позволяет в рамках платформы оплачивать рекламные показы по цене, установленной в соответствии с вышеупомянутой формулой. Исходя из данной формулы, можно заключить, что стоимость токена HBC непосредственно зависит от количества уникальных пользователей соцсети. То есть успех социальной сети, заключающийся в постоянном росте ее уникальных пользователей, приведет и к росту стоимости токена.

Резюмируя все вышесказанное, стоит отметить, что все в социальной сети HeartBout взаимосвязано. Каждый из ее пользователей самостоятельно создает свой заработок, делая всю систему при этом более капитализируемой, поскольку любой из уникальных пользователей социальный сети влияет на охват рекламы, увеличивая его, тем самым увеличивая стоимость HBC. Таким образом, дальнейшее развитие данной социальной сети непосредственно зависит от каждого конкретного пользователя HeartBout: заходя в соцсеть и проявляя активность, пользователь не просто получает поощрение в виде токенов HBC, а привносит свой вклад в систему!

Подводя итог хотелось бы сказать, что на мой взгляд, проекты работающие в сфере рекламы и социальных сетей обладают очень хорошим потенциалом и потенциальным инвесторам было бы не лишним обратить на них особое внимание — это мое личное мнение.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Козак совсем совесть потерял.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 23:12

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

КХ, так пузырьки DIGи только и остаётся "тримати". На данный момент их ни продать, ни купить - торгов просто нет с 27.09. Выглядит как СКАМ обыкновенный.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 23:59

  Vitaka написав:КХ, так пузырьки DIGи только и остаётся "тримати". На данный момент их ни продать, ни купить - торгов просто нет с 27.09. Выглядит как СКАМ обыкновенный.

Помиляєтеся! Потім подякуєте козакові і пригостите чарочкою вина! :P Торги невдовзі відновляться. Чекайте! Я постив новину про тимчасове припинення торгів.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 00:02

  airmax78 написав:Козак совсем совесть потерял.

Наклеп на козака. Я хочу з громадою розділити радість перемог! :P Всі станемо заможними і щасливими! І славімо нашого Творця вічно за ті щедроти, що ВІН нам дає! 8)
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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