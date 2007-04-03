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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 167
1) $6250 і вище
22%
37
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
2%
4
4) $5750-$5899
3%
5
5) $5500-$5749
4%
7
6) $5000-$5499
7%
12
7) $4500-$4999
7%
12
8 $3500-$4499
8%
13
9) $2500-$3499
7%
11
10) нижче $2500
36%
60
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 16:52

  airmax78 написав:Козак совсем совесть потерял.


Справедливости ради когда он тут писал при курсе за биток что-то около $4К что подумает сливаться ли по $10К или подождать $20К, то большинство скептически на все это смотрело.

А оно вон как вышло.

ЗЫ. Хотя походу КХ сам слабо верил в то что писал. :)
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 16:59

  Aps написав:
  airmax78 написав:Козак совсем совесть потерял.


Справедливости ради когда он тут писал при курсе за биток что-то около $4К что подумает сливаться ли по $10К или подождать $20К, то большинство скептически на все это смотрело.

А оно вон как вышло.

ЗЫ. Хотя походу КХ сам слабо верил в то что писал. :)

Якщо б я не вірив, то не ліз би в цю тему... :P Козак рєбятьонка ніколи не обідіт...Я пишу лише про реальні свої кроки. Можна слідувати за ними, можна проходити поруч і лише нюхати запах шашличка... :P Вклав 2 вересня 2018 12000$. Комбінація: dig поміняв на ефір, ефір на HB. Хто уважно слідкує, той не кине тапком в козака. Криптовалюты , рынок криптовалют На сьогодні бачите скільки. :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 17:04

  Козак-характерник написав:
  Aps написав:
ЗЫ. Хотя походу КХ сам слабо верил в то что писал. :)

Якщо б я не вірив, то не ліз би в цю тему... :P Козак рєбятьонка ніколи не обідіт...Я пишу лише про реальні свої кроки.


Про продажу битка по 10К - 20К я пропустил?
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 17:12

  Aps написав:
  Козак-характерник написав:
  Aps написав:
ЗЫ. Хотя походу КХ сам слабо верил в то что писал. :)

Якщо б я не вірив, то не ліз би в цю тему... :P Козак рєбятьонка ніколи не обідіт...Я пишу лише про реальні свої кроки.


Про продажу битка по 10К - 20К я пропустил?

Я перестав бути холдером давно, ще з вересня 2017. Почав торгувати. Міняв монету на монету. Іноді к фіату торгував. Так що позиція не статична, а динамічна. Торгую вже не на свої давно. Все своє і частину заробленого вивів. Так що вже нічим не ризикую. :P В цілому заробив і вивів приблизно 87000$. Біток купляв в серпні 2017 по 4300$. Купив тоді 3 бітка.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 18:04

Козак-характерник Очень достойный результат. Можете отразить его на графике, начиная с августа 2017?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 18:10

  airmax78 написав:Козак-характерник Очень достойный результат. Можете отразить его на графике, начиная с августа 2017?

Ні, дуже складно. Стільки комбінацій було. :P Що на що тільки не міняв. Але більш за все допоміг примножити BCH.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 18:23

  Козак-характерник написав:
  airmax78 написав:Козак-характерник Очень достойный результат. Можете отразить его на графике, начиная с августа 2017?

Ні, дуже складно. Стільки комбінацій було. :P Що на що тільки не міняв. Але більш за все допоміг примножити BCH.

Т.е. если правильно понимаю, повезло спихнуть BCH лохам на пике?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 18:26

airmax78 Я ж кажу, що процес не статичний, а динамічний. Я торгую, а не вичікую максимальну ціну. Є інвестори, а є трейдери... :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 18:52

  Козак-характерник написав:airmax78 Я ж кажу, що процес не статичний, а динамічний. Я торгую, а не вичікую максимальну ціну. Є інвестори, а є трейдери... :P

Козак, как трейдер трейдеру: невозможно стабильно торговать в +. Тем более на рынке, на котором нет стопов. Рано или поздно вы заходите крупной суммой в какой-нибудь DIG и он обнуляется. Или ловите второе дно по эфиру, купив на "дне" по 500. Хотя бы для себя постройте этот график и поймите, какие именно сделки принесли львиную долю прибыли.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 18:55

  airmax78 написав:
  Козак-характерник написав:airmax78 Я ж кажу, що процес не статичний, а динамічний. Я торгую, а не вичікую максимальну ціну. Є інвестори, а є трейдери... :P

Козак, как трейдер трейдеру: невозможно стабильно торговать в +. Тем более на рынке, на котором нет стопов. Рано или поздно вы заходите крупной суммой в какой-нибудь DIG и он обнуляется. Или ловите второе дно по эфиру, купив на "дне" по 500. Хотя бы для себя постройте этот график и поймите, какие именно сделки принесли львиную долю прибыли.

Були й мінуси. Одного разу увесь профіт злил. Але потім відновив статус куо... :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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