Справедливости ради когда он тут писал при курсе за биток что-то около $4К что подумает сливаться ли по $10К или подождать $20К, то большинство скептически на все это смотрело.
А оно вон как вышло.
ЗЫ. Хотя походу КХ сам слабо верил в то что писал.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 03 жов, 2018 16:52
Додано: Сер 03 жов, 2018 16:59
Якщо б я не вірив, то не ліз би в цю тему... Козак рєбятьонка ніколи не обідіт...Я пишу лише про реальні свої кроки. Можна слідувати за ними, можна проходити поруч і лише нюхати запах шашличка... Вклав 2 вересня 2018 12000$. Комбінація: dig поміняв на ефір, ефір на HB. Хто уважно слідкує, той не кине тапком в козака. Криптовалюты , рынок криптовалют На сьогодні бачите скільки.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Сер 03 жов, 2018 17:04
Додано: Сер 03 жов, 2018 17:12
Я перестав бути холдером давно, ще з вересня 2017. Почав торгувати. Міняв монету на монету. Іноді к фіату торгував. Так що позиція не статична, а динамічна. Торгую вже не на свої давно. Все своє і частину заробленого вивів. Так що вже нічим не ризикую. В цілому заробив і вивів приблизно 87000$. Біток купляв в серпні 2017 по 4300$. Купив тоді 3 бітка.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Сер 03 жов, 2018 18:04
Козак-характерник Очень достойный результат. Можете отразить его на графике, начиная с августа 2017?
Додано: Сер 03 жов, 2018 18:10
Ні, дуже складно. Стільки комбінацій було. Що на що тільки не міняв. Але більш за все допоміг примножити BCH.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Сер 03 жов, 2018 18:23
Т.е. если правильно понимаю, повезло спихнуть BCH лохам на пике?
Додано: Сер 03 жов, 2018 18:26
airmax78 Я ж кажу, що процес не статичний, а динамічний. Я торгую, а не вичікую максимальну ціну. Є інвестори, а є трейдери...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Сер 03 жов, 2018 18:52
Козак, как трейдер трейдеру: невозможно стабильно торговать в +. Тем более на рынке, на котором нет стопов. Рано или поздно вы заходите крупной суммой в какой-нибудь DIG и он обнуляется. Или ловите второе дно по эфиру, купив на "дне" по 500. Хотя бы для себя постройте этот график и поймите, какие именно сделки принесли львиную долю прибыли.
Додано: Сер 03 жов, 2018 18:55
Були й мінуси. Одного разу увесь профіт злил. Але потім відновив статус куо...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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