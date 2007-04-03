Вова, мы в тебя верим.
потом внукам будем рассказывать историю, как из обычного дятла-разводилы для помоечных банков сформировался великий трейдер и филантроп Вован Юзовский.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 03 жов, 2018 19:04
Вова, мы в тебя верим.
потом внукам будем рассказывать историю, как из обычного дятла-разводилы для помоечных банков сформировался великий трейдер и филантроп Вован Юзовский.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 04 жов, 2018 11:55
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