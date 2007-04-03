Вова, мы в тебя верим.
потом внукам будем рассказывать историю, как из обычного дятла-разводилы для помоечных банков сформировался великий трейдер и филантроп Вован Юзовский.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 03 жов, 2018 19:04
Вова, мы в тебя верим.
потом внукам будем рассказывать историю, как из обычного дятла-разводилы для помоечных банков сформировался великий трейдер и филантроп Вован Юзовский.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 04 жов, 2018 11:55
Додано: Чет 04 жов, 2018 13:39
Всі ходи записуйте. Скоро ділитись прийдеться
Хоча... Як вони собі планують адмініструвати й перевіряти всі операції?
Додано: Чет 04 жов, 2018 18:17
Решил пока что перевести 90% битков на кошель blockchain.com от греха подальше, что то холодный кошелек опустошается. Все равно движения на рынке нет, смысла хранить на битфинекс не вижу, риски выше.
Где купить биткоин: https://www.bestchange.ru/?p=188598
Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:08
Береженого Бог бережет.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:10
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Якщо обнулять тезер з біржею то біток теж постраждає?
Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:30
Почнуться сильні рухи вгору-вниз, доки ринок устаканиться.
Где купить биткоин: https://www.bestchange.ru/?p=188598
Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:45
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