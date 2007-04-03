RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1342134313441345

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 167
1) $6250 і вище
22%
37
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
2%
4
4) $5750-$5899
3%
5
5) $5500-$5749
4%
7
6) $5000-$5499
7%
12
7) $4500-$4999
7%
12
8 $3500-$4499
8%
13
9) $2500-$3499
7%
11
10) нижче $2500
36%
60
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 19:04

  Козак-характерник написав:...Але потім відновив статус куо... :P

Вова, мы в тебя верим.
потом внукам будем рассказывать историю, как из обычного дятла-разводилы для помоечных банков сформировался великий трейдер и филантроп Вован Юзовский.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 13172
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1760 раз.
Подякували: 3658 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 11:55

О-о...https://forknews.io/banks/002436-u-bank ... scheg.html
airmax78
 
Повідомлень: 26217
З нами з: 25.10.12
Подякував: 685 раз.
Подякували: 2930 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 13:39

  Козак-характерник написав:***Торгую вже не на свої давно. Все своє і частину заробленого вивів. Так що вже нічим не ризикую. В цілому заробив і вивів приблизно 87000$. ***


Всі ходи записуйте. Скоро ділитись прийдеться :lol:

Податок на біткоїни в Україні: за і проти

Хоча... Як вони собі планують адмініструвати й перевіряти всі операції? 8)
ST_11
Аватар користувача
 
Повідомлень: 367
З нами з: 28.04.11
Подякував: 38 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 18:17

  airmax78 написав:О-о...https://forknews.io/banks/002436-u-bank ... scheg.html

Решил пока что перевести 90% битков на кошель blockchain.com от греха подальше, что то холодный кошелек опустошается. Все равно движения на рынке нет, смысла хранить на битфинекс не вижу, риски выше.

https://www.blockchain.com/charts/balan ... qkyNVsFk9r
Где купить биткоин: https://www.bestchange.ru/?p=188598
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6298
З нами з: 21.09.12
Подякував: 466 раз.
Подякували: 765 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:08

  Zebra написав:
  airmax78 написав:О-о...https://forknews.io/banks/002436-u-bank ... scheg.html

Решил пока что перевести 90% битков на кошель blockchain.com от греха подальше, что то холодный кошелек опустошается. Все равно движения на рынке нет, смысла хранить на битфинекс не вижу, риски выше.

https://www.blockchain.com/charts/balan ... qkyNVsFk9r

Береженого Бог бережет.
airmax78
 
Повідомлень: 26217
З нами з: 25.10.12
Подякував: 685 раз.
Подякували: 2930 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:10

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Якщо обнулять тезер з біржею то біток теж постраждає?
korovas2
 
Повідомлень: 337
З нами з: 06.03.15
Подякував: 158 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:30

  korovas2 написав:Якщо обнулять тезер з біржею то біток теж постраждає?

Почнуться сильні рухи вгору-вниз, доки ринок устаканиться.
Где купить биткоин: https://www.bestchange.ru/?p=188598
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6298
З нами з: 21.09.12
Подякував: 466 раз.
Подякували: 765 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:45

  Козак-характерник написав:В цілому заробив і вивів приблизно 87000$. ***


Сдается эта цифра здесь уже фигурировала но не от КХ. Совпадение ? не думаю.
Surfer
 
Повідомлень: 1352
З нами з: 14.11.13
Подякував: 73 раз.
Подякували: 411 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 18:27

  Zebra написав:Решил пока что перевести 90% битков на кошель blockchain.com от греха подальше, что то холодный кошелек опустошается. Все равно движения на рынке нет, смысла хранить на битфинекс не вижу, риски выше.

https://www.blockchain.com/charts/balan ... qkyNVsFk9r


Zebra,а можете просветить чем этот блокчейн.com надежнее биржи??Он что,как и биржа одним местом накрыться не может в один прекрасный день?? Почему просто не на бумагу или другой какой "холодильник"??Я или чего то не понимаю,или я просто параноик :D Заводить потом хоть так,хоть так придется на биржу.
osafly
 
Повідомлень: 41
З нами з: 29.05.14
Подякував: 11 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1342134313441345
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 641, 642, 643
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6420 1361516
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 жов, 2018 18:04
vovan_prm
Валютный рынок в контексте 1 ... 6429, 6430, 6431
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
64306 169314673
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 жов, 2018 17:00
Провидец
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 38765
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (10733)
06.10.2018 20:31
Предложение (1)
06.10.2018 19:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.