Додано: Суб 06 жов, 2018 21:29

Уважаемые клиенты, мы рады сообщить, что все проблемы с данными токенами урегулированы. Торги открыты, ввод-вывод будет доступен в течение нескольких дней.Как мы сообщали ранее, в результате сбоя в работе эфирных нод, некоторые клиенты получили неправомерные средства. На данный момент проблема полностью решена для всех активов, включая DIG и GIFT. Мы хотим выразить благодарность всем тем клиентам, кто вернул средства.Токены DIG и GIFT были перевыпущены разработчиком (Arbitrade), в том числе для решения данной проблемы, однако основная цель перевыпуска - это технический регламент государственных регуляторов, таких как SEC и его аналоги в других странах. Токены обязаны соответствовать определенным требованиям, поэтому были выпущены новые токены, которые полностью удовлетворяют техническому регламенту регуляторов. Токены были выпущены на основе снэпшота на блоке 6445331. С данного момента старые токены не принимались нами к возврату. Перевыпуск произошел посредством Airdrop, мы продолжим работать со всеми держателями данных токенов по вопросам некорректных зачислений, возвратов и Airdrop.Все, кто считает, что в расчетах с ним произошла ошибка, должны обращаться в службу поддержки Livecoin через тикеты (и _никаким_ другим способом), по каждому случаю будет проводиться индивидуальная проверка и коррекция, если таковая потребуется. Коррекция будет происходить путем изменения баланса вашего аккаунта на бирже Livecoin. Хотим обратить внимание, что более 90% проблемных платежей уже либо обработаны службой поддержки, либо отменены в результате перевыпуска контракта.Пожалуйста не используйте старые контракты. Адреса новых контрактов:DIG: 0xAF446174961CD544e51B89310581669e8FC00D16GIFT: 0x7da6d8402f70f74c7a06ec6bd73f065553e460fdМы знаем что DIG торгуется еще на одной бирже. Для нее так же успешно проведен Airdrop.