Вова, мы в тебя верим.
потом внукам будем рассказывать историю, как из обычного дятла-разводилы для помоечных банков сформировался великий трейдер и филантроп Вован Юзовский.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 03 жов, 2018 19:04
Вова, мы в тебя верим.
потом внукам будем рассказывать историю, как из обычного дятла-разводилы для помоечных банков сформировался великий трейдер и филантроп Вован Юзовский.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 04 жов, 2018 11:55
Додано: Чет 04 жов, 2018 13:39
Всі ходи записуйте. Скоро ділитись прийдеться
Хоча... Як вони собі планують адмініструвати й перевіряти всі операції?
Додано: Чет 04 жов, 2018 18:17
Решил пока что перевести 90% битков на кошель blockchain.com от греха подальше, что то холодный кошелек опустошается. Все равно движения на рынке нет, смысла хранить на битфинекс не вижу, риски выше.
Где купить биткоин: https://www.bestchange.ru/?p=188598
Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:08
Береженого Бог бережет.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:10
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Якщо обнулять тезер з біржею то біток теж постраждає?
Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:30
Почнуться сильні рухи вгору-вниз, доки ринок устаканиться.
Где купить биткоин: https://www.bestchange.ru/?p=188598
Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:45
Додано: Суб 06 жов, 2018 18:27
Zebra,а можете просветить чем этот блокчейн.com надежнее биржи??Он что,как и биржа одним местом накрыться не может в один прекрасный день?? Почему просто не на бумагу или другой какой "холодильник"??Я или чего то не понимаю,или я просто параноик Заводить потом хоть так,хоть так придется на биржу.
Додано: Суб 06 жов, 2018 21:29
Dignyty
Уважаемые клиенты, мы рады сообщить, что все проблемы с данными токенами урегулированы. Торги открыты, ввод-вывод будет доступен в течение нескольких дней.
Как мы сообщали ранее
Токены DIG и GIFT были перевыпущены разработчиком (Arbitrade), в том числе для решения данной проблемы, однако основная цель перевыпуска - это технический регламент государственных регуляторов, таких как SEC и его аналоги в других странах. Токены обязаны соответствовать определенным требованиям, поэтому были выпущены новые токены, которые полностью удовлетворяют техническому регламенту регуляторов. Токены были выпущены на основе снэпшота на блоке 6445331. С данного момента старые токены не принимались нами к возврату. Перевыпуск произошел посредством Airdrop, мы продолжим работать со всеми держателями данных токенов по вопросам некорректных зачислений, возвратов и Airdrop.
Все, кто считает, что в расчетах с ним произошла ошибка, должны обращаться в службу поддержки Livecoin через тикеты (и _никаким_ другим способом), по каждому случаю будет проводиться индивидуальная проверка и коррекция, если таковая потребуется. Коррекция будет происходить путем изменения баланса вашего аккаунта на бирже Livecoin. Хотим обратить внимание, что более 90% проблемных платежей уже либо обработаны службой поддержки, либо отменены в результате перевыпуска контракта.
Пожалуйста не используйте старые контракты. Адреса новых контрактов:
DIG: 0xAF446174961CD544e51B89310581669e8FC00D16
GIFT: 0x7da6d8402f70f74c7a06ec6bd73f065553e460fd
Мы знаем что DIG торгуется еще на одной бирже. Для нее так же успешно проведен Airdrop.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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