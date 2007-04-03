"Чтобы пополнить бумажный кошелёк, нужно будет просто указать (скопировать) полученный адрес туда, где будете покупать токены. Для перевода монет на другой адрес, придётся воспользоваться десктопной версией или установить мобильное хранилище"
"Если вы когда-то захотите потратить средства, хранящиеся в бумажном кошельке, вы сможете импортировать их в любой из кошельков, перечисленных здесь"
И что???Оплатить 2 раза за резервацию двух адресов-сначала бумажного и мобильного(декстопного) потом?? Или только бумажного вначале?? Или мобильного потом??Никакой конкретики.Поясните пожалуйста кто знает.