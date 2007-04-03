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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1343134413451346

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 167
1) $6250 і вище
22%
37
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
2%
4
4) $5750-$5899
3%
5
5) $5500-$5749
4%
7
6) $5000-$5499
7%
12
7) $4500-$4999
7%
12
8 $3500-$4499
8%
13
9) $2500-$3499
7%
11
10) нижче $2500
36%
60
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 15:10

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Может кто подсказать,при создании бумажного кошелька для Ripple на http://ripplepaperwallet.com/ блокируется сразу 20 монет при первом пополнении кошеля,или они будут заблокированы когда бумажный кошелек будет импортирован или связан с Toast Walet при отправке монет??Так пишут статьи знатоки-ни хрена не пойму-

"Чтобы пополнить бумажный кошелёк, нужно будет просто указать (скопировать) полученный адрес туда, где будете покупать токены. Для перевода монет на другой адрес, придётся воспользоваться десктопной версией или установить мобильное хранилище"

"Если вы когда-то захотите потратить средства, хранящиеся в бумажном кошельке, вы сможете импортировать их в любой из кошельков, перечисленных здесь"

И что???Оплатить 2 раза за резервацию двух адресов-сначала бумажного и мобильного(декстопного) потом?? Или только бумажного вначале?? Или мобильного потом??Никакой конкретики.Поясните пожалуйста кто знает.
osafly
 
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