Додано: Нед 07 жов, 2018 16:59

osafly

И что???Оплатить 2 раза за резервацию двух адресов-сначала бумажного и мобильного(декстопного) потом?? Или только бумажного вначале?? Или мобильного потом??Никакой конкретики.Поясните пожалуйста кто знает.



Здесь не совсем то место, где обсуждают такие вопросы.Здесь в основном - кто ду.рак, кто с криптой или без.Ищите...По поводу конца, то однозначно два раза, т к функция бумажного кошелька чисто сохранность.Чтобы воспользоваться монетами из него нужно активировать цифровой.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.