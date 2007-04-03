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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1343134413451346

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 167
1) $6250 і вище
22%
37
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
2%
4
4) $5750-$5899
3%
5
5) $5500-$5749
4%
7
6) $5000-$5499
7%
12
7) $4500-$4999
7%
12
8 $3500-$4499
8%
13
9) $2500-$3499
7%
11
10) нижче $2500
36%
60
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 15:10

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Может кто подсказать,при создании бумажного кошелька для Ripple на http://ripplepaperwallet.com/ блокируется сразу 20 монет при первом пополнении кошеля,или они будут заблокированы когда бумажный кошелек будет импортирован или связан с Toast Walet при отправке монет??Так пишут статьи знатоки-ни хрена не пойму-

"Чтобы пополнить бумажный кошелёк, нужно будет просто указать (скопировать) полученный адрес туда, где будете покупать токены. Для перевода монет на другой адрес, придётся воспользоваться десктопной версией или установить мобильное хранилище"

"Если вы когда-то захотите потратить средства, хранящиеся в бумажном кошельке, вы сможете импортировать их в любой из кошельков, перечисленных здесь"

И что???Оплатить 2 раза за резервацию двух адресов-сначала бумажного и мобильного(декстопного) потом?? Или только бумажного вначале?? Или мобильного потом??Никакой конкретики.Поясните пожалуйста кто знает.
osafly
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 16:59

osafly
И что???Оплатить 2 раза за резервацию двух адресов-сначала бумажного и мобильного(декстопного) потом?? Или только бумажного вначале?? Или мобильного потом??Никакой конкретики.Поясните пожалуйста кто знает.

Здесь не совсем то место, где обсуждают такие вопросы.Здесь в основном - кто ду.рак, кто с криптой или без.Ищите...По поводу конца, то однозначно два раза, т к функция бумажного кошелька чисто сохранность.Чтобы воспользоваться монетами из него нужно активировать цифровой.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 19:33

  osafly написав:
  Zebra написав:Решил пока что перевести 90% битков на кошель blockchain.com от греха подальше, что то холодный кошелек опустошается. Все равно движения на рынке нет, смысла хранить на битфинекс не вижу, риски выше.

https://www.blockchain.com/charts/balan ... qkyNVsFk9r


Zebra,а можете просветить чем этот блокчейн.com надежнее биржи??Он что,как и биржа одним местом накрыться не может в один прекрасный день?? Почему просто не на бумагу или другой какой "холодильник"??Я или чего то не понимаю,или я просто параноик :D Заводить потом хоть так,хоть так придется на биржу.

По blockchain.com тревожных новостей не выходит. Да и ребята там проверенные, под британской юрисдикцией кажется. Битфинекс, это все же офшор.

Качать свой кошелек Bitcoin долго пришлось бы. А перестраховаться нужно сразу.

Потом перекинуть можно на любую с blockchain.com, которая уцелеет после апокалипсиса.
Где купить биткоин: https://www.bestchange.ru/?p=188598
Zebra
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