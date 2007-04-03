RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1344134513461347>

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 167
1) $6250 і вище
22%
37
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
2%
4
4) $5750-$5899
3%
5
5) $5500-$5749
4%
7
6) $5000-$5499
7%
12
7) $4500-$4999
7%
12
8 $3500-$4499
8%
13
9) $2500-$3499
7%
11
10) нижче $2500
36%
60
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 15:10

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Может кто подсказать,при создании бумажного кошелька для Ripple на http://ripplepaperwallet.com/ блокируется сразу 20 монет при первом пополнении кошеля,или они будут заблокированы когда бумажный кошелек будет импортирован или связан с Toast Walet при отправке монет??Так пишут статьи знатоки-ни хрена не пойму-

"Чтобы пополнить бумажный кошелёк, нужно будет просто указать (скопировать) полученный адрес туда, где будете покупать токены. Для перевода монет на другой адрес, придётся воспользоваться десктопной версией или установить мобильное хранилище"

"Если вы когда-то захотите потратить средства, хранящиеся в бумажном кошельке, вы сможете импортировать их в любой из кошельков, перечисленных здесь"

И что???Оплатить 2 раза за резервацию двух адресов-сначала бумажного и мобильного(декстопного) потом?? Или только бумажного вначале?? Или мобильного потом??Никакой конкретики.Поясните пожалуйста кто знает.
osafly
 
Повідомлень: 45
З нами з: 29.05.14
Подякував: 11 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 16:59

osafly
И что???Оплатить 2 раза за резервацию двух адресов-сначала бумажного и мобильного(декстопного) потом?? Или только бумажного вначале?? Или мобильного потом??Никакой конкретики.Поясните пожалуйста кто знает.

Здесь не совсем то место, где обсуждают такие вопросы.Здесь в основном - кто ду.рак, кто с криптой или без.Ищите...По поводу конца, то однозначно два раза, т к функция бумажного кошелька чисто сохранность.Чтобы воспользоваться монетами из него нужно активировать цифровой.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14555
З нами з: 04.05.10
Подякував: 664 раз.
Подякували: 1448 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 19:33

  osafly написав:
  Zebra написав:Решил пока что перевести 90% битков на кошель blockchain.com от греха подальше, что то холодный кошелек опустошается. Все равно движения на рынке нет, смысла хранить на битфинекс не вижу, риски выше.

https://www.blockchain.com/charts/balan ... qkyNVsFk9r


Zebra,а можете просветить чем этот блокчейн.com надежнее биржи??Он что,как и биржа одним местом накрыться не может в один прекрасный день?? Почему просто не на бумагу или другой какой "холодильник"??Я или чего то не понимаю,или я просто параноик :D Заводить потом хоть так,хоть так придется на биржу.

По blockchain.com тревожных новостей не выходит. Да и ребята там проверенные, под британской юрисдикцией кажется. Битфинекс, это все же офшор.

Качать свой кошелек Bitcoin долго пришлось бы. А перестраховаться нужно сразу.

Потом перекинуть можно на любую с blockchain.com, которая уцелеет после апокалипсиса.
Где купить биткоин: https://www.bestchange.ru/?p=188598
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6299
З нами з: 21.09.12
Подякував: 466 раз.
Подякували: 765 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 21:06

  Vitl написав:Чтобы воспользоваться монетами из него нужно активировать цифровой.


Все ясно.А как из бумажного кошелька активировать цифровой???Вы уверены в том что пишите??И что в этой ветке обсуждается??Прогноз погоды на завтра? Ветка-рынок криптовалют..Люди делятся-подсказывают...по мере знаний-желания.Что не так?
osafly
 
Повідомлень: 45
З нами з: 29.05.14
Подякував: 11 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 22:09

  osafly написав:
  Vitl написав:Чтобы воспользоваться монетами из него нужно активировать цифровой.


Все ясно.А как из бумажного кошелька активировать цифровой???Вы уверены в том что пишите??И что в этой ветке обсуждается??Прогноз погоды на завтра? Ветка-рынок криптовалют..Люди делятся-подсказывают...по мере знаний-желания.Что не так?


Проблема не в вас и вашем вопросе.На этой ветке уже давно никто ничем полезным не делится, за редким исключением.Я вам объясняю, что ветка является полигоном для выяснения отношений между сторонниками и противниками крипты.По кошелям, повторюсь, я также с трудом изучал возможности всех своих кошельков, по статьям и по роликам в ютубе.Полезная инфа как правило на английском.На любом кошеле есть факи и форумы, читайте там, здесь по такой специфичности вам не помогут, только в общем понимании.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14555
З нами з: 04.05.10
Подякував: 664 раз.
Подякували: 1448 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 22:14

Zebra

На ХК Битфикса колво битков уменьшилось в два раза.Аналитеги считают, что киты вышли на внебиржевой рынок.Видать ошибаются, т к подобно тебе многие испытывают некоторое недоверие к бирже и свалили.Многие несмотря на худший функционал просто перешли на другие площадки, типа бинанса и битмекса.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14555
З нами з: 04.05.10
Подякував: 664 раз.
Подякували: 1448 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 10:15

  osafly написав:И что???Оплатить 2 раза за резервацию двух адресов-сначала бумажного и мобильного(декстопного) потом?? Или только бумажного вначале?? Или мобильного потом??Никакой конкретики.Поясните пожалуйста кто знает.

Один адрес Рипла всегда стоил 20 монет. Сколько адресов у вас, столько раз по 20 будет заблокировано.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 709
З нами з: 14.04.15
Подякував: 8 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 10:24

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  phantom_systems написав:столько раз по 20 будет заблокировано.

я б ще додав - назавжди (тобто заберуть і дякую не скажуть, жуліки!)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3103
З нами з: 01.06.14
Подякував: 172 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 13:05

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Лайвкоин фсё?
Vitaka
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1266
З нами з: 15.10.14
Подякував: 79 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 13:30

  phantom_systems написав:
  osafly написав:И что???Оплатить 2 раза за резервацию двух адресов-сначала бумажного и мобильного(декстопного) потом?? Или только бумажного вначале?? Или мобильного потом??Никакой конкретики.Поясните пожалуйста кто знает.

Один адрес Рипла всегда стоил 20 монет. Сколько адресов у вас, столько раз по 20 будет заблокировано.


Насколько понял,перерыв инет и найдя пару отзывов-нет,не 2 раза.На бумажном кошеле нет резервации 20 монет,потому как там просто хранение и нет возможности монеты отправить напрямую на биржу или другой адрес-только получить.При импорте(добавлении-привязки) адреса бумажного кошелька в другой кошель поддерживающий полноценную передачу монет и будет заблокировано 20 риплов,в том же Toast Wallet,адрес то не меняется,он один-получен на бумажном кошельке,нет нужды заводить второй адрес на том же Toast Wallet. Так криво-косо объясняли на форумах пару пользователей.Достоверной инфы просто нет.Почему и спрашивал у Реальных-Практических пользователей,кто имел дело с хранением Ripple.
osafly
 
Повідомлень: 45
З нами з: 29.05.14
Подякував: 11 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1344134513461347>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте 1 ... 6437, 6438, 6439
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
64382 169340380
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 жов, 2018 13:44
prodigy
Валютный рынок в мире 1 ... 641, 642, 643
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6420 1361974
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 жов, 2018 18:04
vovan_prm
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 38780
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Вернум Банк (303)
08.10.2018 14:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.