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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1344134513461347

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 167
1) $6250 і вище
22%
37
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
2%
4
4) $5750-$5899
3%
5
5) $5500-$5749
4%
7
6) $5000-$5499
7%
12
7) $4500-$4999
7%
12
8 $3500-$4499
8%
13
9) $2500-$3499
7%
11
10) нижче $2500
36%
60
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 13:34

  Vitaka написав:Лайвкоин фсё?

Рассовывают по карманам при выключенном свете Вовыны DIGи :D
osafly
 
Повідомлень: 45
З нами з: 29.05.14
Подякував: 11 раз.
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