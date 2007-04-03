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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 08 жов, 2018 13:34
Vitaka написав:
Лайвкоин фсё?
Рассовывают по карманам при выключенном свете Вовыны DIGи
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Додано: Пон 08 жов, 2018 14:14
Vitaka написав:
Лайвкоин фсё?
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Додано: Пон 08 жов, 2018 15:02
osafly написав: phantom_systems написав: osafly написав:
И что???Оплатить 2 раза за резервацию двух адресов-сначала бумажного и мобильного(декстопного) потом?? Или только бумажного вначале?? Или мобильного потом??Никакой конкретики.Поясните пожалуйста кто знает.
Один адрес Рипла всегда стоил 20 монет. Сколько адресов у вас, столько раз по 20 будет заблокировано.
Насколько понял,перерыв инет и найдя пару отзывов-нет,не 2 раза.На бумажном кошеле нет резервации 20 монет,потому как там просто хранение и нет возможности монеты отправить напрямую на биржу или другой адрес-только получить.При импорте(добавлении-привязки) адреса бумажного кошелька в другой кошель поддерживающий полноценную передачу монет и будет заблокировано 20 риплов,в том же Toast Wallet,адрес то не меняется,он один-получен на бумажном кошельке,нет нужды заводить второй адрес на том же Toast Wallet. Так криво-косо объясняли на форумах пару пользователей.Достоверной инфы просто нет.Почему и спрашивал у Реальных-Практических пользователей,кто имел дело с хранением Ripple.
Адрес есть адрес. Хранение там или что, не важно. Пока не наберётся 20+ монет, ничего вы оттуда не переведёте.
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