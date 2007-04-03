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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1344134513461347

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 167
1) $6250 і вище
22%
37
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
2%
4
4) $5750-$5899
3%
5
5) $5500-$5749
4%
7
6) $5000-$5499
7%
12
7) $4500-$4999
7%
12
8 $3500-$4499
8%
13
9) $2500-$3499
7%
11
10) нижче $2500
36%
60
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 13:34

  Vitaka написав:Лайвкоин фсё?

Рассовывают по карманам при выключенном свете Вовыны DIGи :D
osafly
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 14:10

  osafly написав:
  Vitaka написав:Лайвкоин фсё?

Рассовывают по карманам при выключенном свете Вовыны DIGи :D

И мой полтинник тоже :evil:
Vitaka
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 14:14

  Vitaka написав:Лайвкоин фсё?

:oops:
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 15:02

  osafly написав:
  phantom_systems написав:
  osafly написав:И что???Оплатить 2 раза за резервацию двух адресов-сначала бумажного и мобильного(декстопного) потом?? Или только бумажного вначале?? Или мобильного потом??Никакой конкретики.Поясните пожалуйста кто знает.

Один адрес Рипла всегда стоил 20 монет. Сколько адресов у вас, столько раз по 20 будет заблокировано.


Насколько понял,перерыв инет и найдя пару отзывов-нет,не 2 раза.На бумажном кошеле нет резервации 20 монет,потому как там просто хранение и нет возможности монеты отправить напрямую на биржу или другой адрес-только получить.При импорте(добавлении-привязки) адреса бумажного кошелька в другой кошель поддерживающий полноценную передачу монет и будет заблокировано 20 риплов,в том же Toast Wallet,адрес то не меняется,он один-получен на бумажном кошельке,нет нужды заводить второй адрес на том же Toast Wallet. Так криво-косо объясняли на форумах пару пользователей.Достоверной инфы просто нет.Почему и спрашивал у Реальных-Практических пользователей,кто имел дело с хранением Ripple.

Адрес есть адрес. Хранение там или что, не важно. Пока не наберётся 20+ монет, ничего вы оттуда не переведёте.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 17:05

  phantom_systems написав:Адрес есть адрес. Хранение там или что, не важно. Пока не наберётся 20+ монет, ничего вы оттуда не переведёте.

Так на Toast Wallet я прихожу с уже готовым получается адресом,за что 20 монет на Toast Wallet?? Там просто создается пустой аккаунт и привязывается потом кошелек.Теперь вообще ничего не понял :D Гребаный Рипл
osafly
 
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