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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1344134513461347

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 167
1) $6250 і вище
22%
37
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
2%
4
4) $5750-$5899
3%
5
5) $5500-$5749
4%
7
6) $5000-$5499
7%
12
7) $4500-$4999
7%
12
8 $3500-$4499
8%
13
9) $2500-$3499
7%
11
10) нижче $2500
36%
60
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 13:34

  Vitaka написав:Лайвкоин фсё?

Рассовывают по карманам при выключенном свете Вовыны DIGи :D
osafly
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 14:10

  osafly написав:
  Vitaka написав:Лайвкоин фсё?

Рассовывают по карманам при выключенном свете Вовыны DIGи :D

И мой полтинник тоже :evil:
Vitaka
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 14:14

  Vitaka написав:Лайвкоин фсё?

:oops:
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 15:02

  osafly написав:
  phantom_systems написав:
  osafly написав:И что???Оплатить 2 раза за резервацию двух адресов-сначала бумажного и мобильного(декстопного) потом?? Или только бумажного вначале?? Или мобильного потом??Никакой конкретики.Поясните пожалуйста кто знает.

Один адрес Рипла всегда стоил 20 монет. Сколько адресов у вас, столько раз по 20 будет заблокировано.


Насколько понял,перерыв инет и найдя пару отзывов-нет,не 2 раза.На бумажном кошеле нет резервации 20 монет,потому как там просто хранение и нет возможности монеты отправить напрямую на биржу или другой адрес-только получить.При импорте(добавлении-привязки) адреса бумажного кошелька в другой кошель поддерживающий полноценную передачу монет и будет заблокировано 20 риплов,в том же Toast Wallet,адрес то не меняется,он один-получен на бумажном кошельке,нет нужды заводить второй адрес на том же Toast Wallet. Так криво-косо объясняли на форумах пару пользователей.Достоверной инфы просто нет.Почему и спрашивал у Реальных-Практических пользователей,кто имел дело с хранением Ripple.

Адрес есть адрес. Хранение там или что, не важно. Пока не наберётся 20+ монет, ничего вы оттуда не переведёте.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 17:05

  phantom_systems написав:Адрес есть адрес. Хранение там или что, не важно. Пока не наберётся 20+ монет, ничего вы оттуда не переведёте.

Так на Toast Wallet я прихожу с уже готовым получается адресом,за что 20 монет на Toast Wallet?? Там просто создается пустой аккаунт и привязывается потом кошелек.Теперь вообще ничего не понял :D Гребаный Рипл
osafly
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 08:05

osafly
Для xrp неплохие холодные кошельки Rippex и Exodus. Первый уже не поддерживается, но при этом нормально функционирует. Во втором большие комиссии при выводе. И для активации каждого нужно 20 монет xrp. Если не хотите терять 20 монет, храните на свой страх и риск на бирже
Patr1ot
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 14:02

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Да дело даже не в 20 монетах,я о том чтобы не получилось 20 + 20,это и хотел выяснить.Но достоверной инфы не нашел нигде,все на уровне догадок,или пишут по типу "я твой дом труба шатал" не могут изложить четко свои мысли...хоть на блогах,хоть на других форумах.Я думал может здесь у нас кто юзал http://ripplepaperwallet.com/ туда и обратно.Но вижу нет таких.Rippex даже на сайте уже не скачать... и если глюк какой случится-кто поможет??Поддержки уже никакой нет,как и обновлений.
osafly
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 14:28

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  osafly написав:ло даже не в 20 монетах,я о том чтобы не получилось 20 + 20,это и хотел выяснить.Но достоверной инфы не нашел нигде,все на уровне догадок,или пишут по типу "я твой дом труба шатал" не могут изложить четко свои мысли...хоть на блогах,хоть на других форумах.Я думал может здесь у нас кто юзал http://ripplepaperwallet.com/ туда и обратно.Но вижу нет таких.Rippex даже на сайте уже не

Недавно с rippex делал перевод. Всё ок. Главное wallet не терять и кодовые фразы. А восстановить можно всегда. Они закрыли электронный кошелек на сайте, а холодный работает нормально. К сожалению других альтернатив не вижу для рипла. Странно, продвигают xrp везде, в какие только можно банки. А по факту не могут официальный холодный кошелек создать уже столько лет.
Patr1ot
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 14:51

  Patr1ot написав:Странно, продвигают xrp везде, в какие только можно банки. А по факту не могут официальный холодный кошелек создать уже столько лет.

Потому что сами монеты банками не используются. Это все скам.
Где купить биткоин: https://www.bestchange.ru/?p=188598
Zebra
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