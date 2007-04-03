У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
osafly написав:И что???Оплатить 2 раза за резервацию двух адресов-сначала бумажного и мобильного(декстопного) потом?? Или только бумажного вначале?? Или мобильного потом??Никакой конкретики.Поясните пожалуйста кто знает.
Один адрес Рипла всегда стоил 20 монет. Сколько адресов у вас, столько раз по 20 будет заблокировано.
Насколько понял,перерыв инет и найдя пару отзывов-нет,не 2 раза.На бумажном кошеле нет резервации 20 монет,потому как там просто хранение и нет возможности монеты отправить напрямую на биржу или другой адрес-только получить.При импорте(добавлении-привязки) адреса бумажного кошелька в другой кошель поддерживающий полноценную передачу монет и будет заблокировано 20 риплов,в том же Toast Wallet,адрес то не меняется,он один-получен на бумажном кошельке,нет нужды заводить второй адрес на том же Toast Wallet. Так криво-косо объясняли на форумах пару пользователей.Достоверной инфы просто нет.Почему и спрашивал у Реальных-Практических пользователей,кто имел дело с хранением Ripple.
Адрес есть адрес. Хранение там или что, не важно. Пока не наберётся 20+ монет, ничего вы оттуда не переведёте.
phantom_systems написав:Адрес есть адрес. Хранение там или что, не важно. Пока не наберётся 20+ монет, ничего вы оттуда не переведёте.
Так на Toast Wallet я прихожу с уже готовым получается адресом,за что 20 монет на Toast Wallet?? Там просто создается пустой аккаунт и привязывается потом кошелек.Теперь вообще ничего не понял Гребаный Рипл
osafly Для xrp неплохие холодные кошельки Rippex и Exodus. Первый уже не поддерживается, но при этом нормально функционирует. Во втором большие комиссии при выводе. И для активации каждого нужно 20 монет xrp. Если не хотите терять 20 монет, храните на свой страх и риск на бирже
Да дело даже не в 20 монетах,я о том чтобы не получилось 20 + 20,это и хотел выяснить.Но достоверной инфы не нашел нигде,все на уровне догадок,или пишут по типу "я твой дом труба шатал" не могут изложить четко свои мысли...хоть на блогах,хоть на других форумах.Я думал может здесь у нас кто юзал http://ripplepaperwallet.com/ туда и обратно.Но вижу нет таких.Rippex даже на сайте уже не скачать... и если глюк какой случится-кто поможет??Поддержки уже никакой нет,как и обновлений.
osafly написав:ло даже не в 20 монетах,я о том чтобы не получилось 20 + 20,это и хотел выяснить.Но достоверной инфы не нашел нигде,все на уровне догадок,или пишут по типу "я твой дом труба шатал" не могут изложить четко свои мысли...хоть на блогах,хоть на других форумах.Я думал может здесь у нас кто юзал http://ripplepaperwallet.com/ туда и обратно.Но вижу нет таких.Rippex даже на сайте уже не
Недавно с rippex делал перевод. Всё ок. Главное wallet не терять и кодовые фразы. А восстановить можно всегда. Они закрыли электронный кошелек на сайте, а холодный работает нормально. К сожалению других альтернатив не вижу для рипла. Странно, продвигают xrp везде, в какие только можно банки. А по факту не могут официальный холодный кошелек создать уже столько лет.