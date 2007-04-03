RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1345134613471348

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 167
1) $6250 і вище
22%
37
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
2%
4
4) $5750-$5899
3%
5
5) $5500-$5749
4%
7
6) $5000-$5499
7%
12
7) $4500-$4999
7%
12
8 $3500-$4499
8%
13
9) $2500-$3499
7%
11
10) нижче $2500
36%
60
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 19:06

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Панство, а шо это за возня вокруг Рипли? Я шото пропустил?
Vitaka
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1271
З нами з: 15.10.14
Подякував: 79 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 21:30

  Faceless написав:В продолжение квеста с CEX.IO, начавшегося еще в начале месяца (viewtopic.php?p=4139110#p4139110)
Биржа затребовала доп. идентификацию и подтверждение происхождения средств. До тех пор - заблокировано пополнение счета, в том числе заморожена транзакция на ввод средств (висит в ожидании, хотя подтверждений давно достаточно, просто не зачисляется на счет).
И тишина на две недели. Почти каждый день задалбывал саппорт, и вот вчера таки очнулись. Транзакцию разблокировали, но пополнять счет все равно нет возможности до полного окончания процедуры.
Что требуют:
- подтверждение доходов (выписку)
- подтверждение, что именно указанные деньги были потрачены на приобретение крипты (для майнеров отдельные квесты)
- подтверждение операций покупки крипты на биржах. Если НЕ на биржах - извините, мы с вами не работаем.
- подтверждение что крипта выводилась имено оттуда
- анкета с персональной инфо, указанием источника доходов и/или места работы, уровня доходов и всех соответствующих контактов, расчетного банка (через который планируется заводить/выводить фиат), которую надо подписать

Короче, все идет к тому, что потом запросят еще флюорографию, соскоб и отпечаток сетчатки глаза.
И чисто повезло, что пока транзакция болталась замороженная, курс так подскочил.

Редактор форума: Этот комментарий попал в подборку самого интересного на форуме 18.08.2017.


Хоть и прошло много времени,но тем не менее-
Faceless,позвольте спросить-чем закончилась эта Ваша история с CEX.IO и продолжаете ли Вы торговать на ней?? Английских зануд удовлетворили Ваши документы и пр. ?? Или все плохо.Я просто думаю,стоит ли вообще с ними начинать работать,или нет??

И здесь,Вы писали-
  Zebra написав:Если регулярно будет заходить валюта, банк может попросить доки.


О каких суммах идет речь и что за банки "страдают выяснением отношений" Спасибо.
osafly
 
Повідомлень: 51
З нами з: 29.05.14
Подякував: 11 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 22:08

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

osafly, не зря я ушел с СЕХ. Мне просто был звонок с сапорта где-то весной. Он показался мне странным... Я собрал пузырьки и ушоль совсем.
П.С. Звонок был с киевского номера. Это к тому, что зануды могут быть вовсе не английскими, а местными.
Vitaka
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1271
З нами з: 15.10.14
Подякував: 79 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 22:20

Vitaka
И где Вы сейчас,если не секрет??В смысле торговли обитаете??Неужели китайцы лучше?
osafly
 
Повідомлень: 51
З нами з: 29.05.14
Подякував: 11 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 22:24

  osafly написав:Vitaka
И где Вы сейчас,если не секрет??В смысле торговли обитаете??Неужели китайцы лучше?

На Битфайнексе. В плане функционала на порядок выше.
Vitaka
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1271
З нами з: 15.10.14
Подякував: 79 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 22:56

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

И Вас там не напрягали верификациями при выводе или обнулении критосчета,блокировкой счета и отмороженной поддержкой,о чем пестрит и забит отзывами весь интернет?? Или Вы там просто балуетесь небольшими суммами,вследствии чего-на Вас просто не обратили внимания??
osafly
 
Повідомлень: 51
З нами з: 29.05.14
Подякував: 11 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 23:12

  osafly написав:И Вас там не напрягали верификациями при выводе или обнулении критосчета,блокировкой счета и отмороженной поддержкой,о чем пестрит и забит отзывами весь интернет?? Или Вы там просто балуетесь небольшими суммами,вследствии чего-на Вас просто не обратили внимания??

Всегда заходил и выходил бульбашками в пределах 1...5к. С сапортом пока дела не имел.
Vitaka
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1271
З нами з: 15.10.14
Подякував: 79 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1345134613471348
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте 1 ... 6451, 6452, 6453
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
64520 169376033
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 жов, 2018 23:54
дядя Caша
Валютный рынок в мире 1 ... 641, 642, 643
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6420 1362366
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 жов, 2018 18:04
vovan_prm
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 38795
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.