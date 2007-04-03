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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 09 жов, 2018 19:06
Панство, а шо это за возня вокруг Рипли? Я шото пропустил?
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Vitaka
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Додано: Вів 09 жов, 2018 21:30
Faceless написав:
В продолжение квеста с CEX.IO, начавшегося еще в начале месяца (viewtopic.php?p=4139110#p4139110
)
Биржа затребовала доп. идентификацию и подтверждение происхождения средств. До тех пор - заблокировано пополнение счета, в том числе заморожена транзакция на ввод средств (висит в ожидании, хотя подтверждений давно достаточно, просто не зачисляется на счет).
И тишина на две недели. Почти каждый день задалбывал саппорт, и вот вчера таки очнулись. Транзакцию разблокировали, но пополнять счет все равно нет возможности до полного окончания процедуры.
Что требуют:
- подтверждение доходов (выписку)
- подтверждение, что именно указанные деньги были потрачены на приобретение крипты (для майнеров отдельные квесты)
- подтверждение операций покупки крипты на биржах. Если НЕ на биржах - извините, мы с вами не работаем.
- подтверждение что крипта выводилась имено оттуда
- анкета с персональной инфо, указанием источника доходов и/или места работы, уровня доходов и всех соответствующих контактов, расчетного банка (через который планируется заводить/выводить фиат), которую надо подписать
Короче, все идет к тому, что потом запросят еще флюорографию, соскоб и отпечаток сетчатки глаза.
И чисто повезло, что пока транзакция болталась замороженная, курс так подскочил.Редактор форума: Этот комментарий попал в подборку самого интересного на форуме 18.08.2017.
Хоть и прошло много времени,но тем не менее-
Faceless,позвольте спросить-чем закончилась эта Ваша история с CEX.IO и продолжаете ли Вы торговать на ней?? Английских зануд удовлетворили Ваши документы и пр. ?? Или все плохо.Я просто думаю,стоит ли вообще с ними начинать работать,или нет??
И здесь,Вы писали-
Zebra написав:
Если регулярно будет заходить валюта, банк может попросить доки.
О каких суммах идет речь и что за банки "страдают выяснением отношений" Спасибо.
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osafly
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Додано: Вів 09 жов, 2018 22:08
osafly, не зря я ушел с СЕХ. Мне просто был звонок с сапорта где-то весной. Он показался мне странным... Я собрал пузырьки и ушоль совсем.
П.С. Звонок был с киевского номера. Это к тому, что зануды могут быть вовсе не английскими, а местными.
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Vitaka
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Додано: Вів 09 жов, 2018 22:20
Vitaka
И где Вы сейчас,если не секрет??В смысле торговли обитаете??Неужели китайцы лучше?
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osafly
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Додано: Вів 09 жов, 2018 22:24
osafly написав:Vitaka
И где Вы сейчас,если не секрет??В смысле торговли обитаете??Неужели китайцы лучше?
На Битфайнексе. В плане функционала на порядок выше.
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Vitaka
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Додано: Вів 09 жов, 2018 22:56
И Вас там не напрягали верификациями при выводе или обнулении критосчета,блокировкой счета и отмороженной поддержкой,о чем пестрит и забит отзывами весь интернет?? Или Вы там просто балуетесь небольшими суммами,вследствии чего-на Вас просто не обратили внимания??
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osafly
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Додано: Вів 09 жов, 2018 23:12
osafly написав:
И Вас там не напрягали верификациями при выводе или обнулении критосчета,блокировкой счета и отмороженной поддержкой,о чем пестрит и забит отзывами весь интернет?? Или Вы там просто балуетесь небольшими суммами,вследствии чего-на Вас просто не обратили внимания??
Всегда заходил и выходил бульбашками в пределах 1...5к. С сапортом пока дела не имел.
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Vitaka
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