Faceless написав:В продолжение квеста с CEX.IO, начавшегося еще в начале месяца (viewtopic.php?p=4139110#p4139110) Биржа затребовала доп. идентификацию и подтверждение происхождения средств. До тех пор - заблокировано пополнение счета, в том числе заморожена транзакция на ввод средств (висит в ожидании, хотя подтверждений давно достаточно, просто не зачисляется на счет). И тишина на две недели. Почти каждый день задалбывал саппорт, и вот вчера таки очнулись. Транзакцию разблокировали, но пополнять счет все равно нет возможности до полного окончания процедуры. Что требуют: - подтверждение доходов (выписку) - подтверждение, что именно указанные деньги были потрачены на приобретение крипты (для майнеров отдельные квесты) - подтверждение операций покупки крипты на биржах. Если НЕ на биржах - извините, мы с вами не работаем. - подтверждение что крипта выводилась имено оттуда - анкета с персональной инфо, указанием источника доходов и/или места работы, уровня доходов и всех соответствующих контактов, расчетного банка (через который планируется заводить/выводить фиат), которую надо подписать
Короче, все идет к тому, что потом запросят еще флюорографию, соскоб и отпечаток сетчатки глаза. И чисто повезло, что пока транзакция болталась замороженная, курс так подскочил.
Хоть и прошло много времени,но тем не менее- Faceless,позвольте спросить-чем закончилась эта Ваша история с CEX.IO и продолжаете ли Вы торговать на ней?? Английских зануд удовлетворили Ваши документы и пр. ?? Или все плохо.Я просто думаю,стоит ли вообще с ними начинать работать,или нет??
И здесь,Вы писали-
Zebra написав:Если регулярно будет заходить валюта, банк может попросить доки.
О каких суммах идет речь и что за банки "страдают выяснением отношений" Спасибо.
osafly, не зря я ушел с СЕХ. Мне просто был звонок с сапорта где-то весной. Он показался мне странным... Я собрал пузырьки и ушоль совсем. П.С. Звонок был с киевского номера. Это к тому, что зануды могут быть вовсе не английскими, а местными.
И Вас там не напрягали верификациями при выводе или обнулении критосчета,блокировкой счета и отмороженной поддержкой,о чем пестрит и забит отзывами весь интернет?? Или Вы там просто балуетесь небольшими суммами,вследствии чего-на Вас просто не обратили внимания??
osafly написав:И Вас там не напрягали верификациями при выводе или обнулении критосчета,блокировкой счета и отмороженной поддержкой,о чем пестрит и забит отзывами весь интернет?? Или Вы там просто балуетесь небольшими суммами,вследствии чего-на Вас просто не обратили внимания??
Всегда заходил и выходил бульбашками в пределах 1...5к. С сапортом пока дела не имел.