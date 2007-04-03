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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1346134713481349

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 167
1) $6250 і вище
22%
37
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
2%
4
4) $5750-$5899
3%
5
5) $5500-$5749
4%
7
6) $5000-$5499
7%
12
7) $4500-$4999
7%
12
8 $3500-$4499
8%
13
9) $2500-$3499
7%
11
10) нижче $2500
36%
60
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 14:19

Faceless
И чем пользуетесь сейчас для вывода фиата,если не секрет??За 3.8$ думаю по рынку вряд ли кто предложит такие условия.М-да.Жаль конечно.Думаю бесполезно с ними и начинать работу,раз тиакой негатив отвсюду.
Офис в Киеве...вот это действительно прикол...чтоб качественнее сношать "мосх" резидентам Украины?! Торговать не дают,а офис открыли...На хрена козе баян???Лаврова на них нет,с его крылатой фразой :D
osafly
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 14:33

  osafly написав:Faceless
И чем пользуетесь сейчас для вывода фиата,если не секрет??За 3.8$ думаю по рынку вряд ли кто предложит такие условия.М-да.Жаль конечно.Думаю бесполезно с ними и начинать работу,раз тиакой негатив отвсюду.
Офис в Киеве...вот это действительно прикол...чтоб качественнее сношать "мосх" резидентам Украины?! Торговать не дают,а офис открыли...На хрена козе баян???Лаврова на них нет,с его крылатой фразой :D

Я фактически все вывел, как только они заблокировали (дали возможность вывести то, что зашло), а потом по мелочи - укрбиржи. Но да, с их $3,8 было шикарно, пока успел поюзать
Faceless
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  #<1 ... 1346134713481349
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