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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 10 жов, 2018 14:19
Faceless
И чем пользуетесь сейчас для вывода фиата,если не секрет??За 3.8$ думаю по рынку вряд ли кто предложит такие условия.М-да.Жаль конечно.Думаю бесполезно с ними и начинать работу,раз тиакой негатив отвсюду.
Офис в Киеве...вот это действительно прикол...чтоб качественнее сношать "мосх" резидентам Украины?! Торговать не дают,а офис открыли...На хрена козе баян???Лаврова на них нет,с его крылатой фразой
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osafly
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Додано: Сер 10 жов, 2018 14:33
osafly написав:Faceless
И чем пользуетесь сейчас для вывода фиата,если не секрет??За 3.8$ думаю по рынку вряд ли кто предложит такие условия.М-да.Жаль конечно.Думаю бесполезно с ними и начинать работу,раз тиакой негатив отвсюду.
Офис в Киеве...вот это действительно прикол...чтоб качественнее сношать "мосх" резидентам Украины?! Торговать не дают,а офис открыли...На хрена козе баян???Лаврова на них нет,с его крылатой фразой
Я фактически все вывел, как только они заблокировали (дали возможность вывести то, что зашло), а потом по мелочи - укрбиржи. Но да, с их $3,8 было шикарно, пока успел поюзать
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Faceless
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