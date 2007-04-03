Faceless И чем пользуетесь сейчас для вывода фиата,если не секрет??За 3.8$ думаю по рынку вряд ли кто предложит такие условия.М-да.Жаль конечно.Думаю бесполезно с ними и начинать работу,раз тиакой негатив отвсюду. Офис в Киеве...вот это действительно прикол...чтоб качественнее сношать "мосх" резидентам Украины?! Торговать не дают,а офис открыли...На хрена козе баян???Лаврова на них нет,с его крылатой фразой
osafly написав:Faceless И чем пользуетесь сейчас для вывода фиата,если не секрет??За 3.8$ думаю по рынку вряд ли кто предложит такие условия.М-да.Жаль конечно.Думаю бесполезно с ними и начинать работу,раз тиакой негатив отвсюду. Офис в Киеве...вот это действительно прикол...чтоб качественнее сношать "мосх" резидентам Украины?! Торговать не дают,а офис открыли...На хрена козе баян???Лаврова на них нет,с его крылатой фразой
Я фактически все вывел, как только они заблокировали (дали возможность вывести то, что зашло), а потом по мелочи - укрбиржи. Но да, с их $3,8 было шикарно, пока успел поюзать
По мнению экспертов Международного валютного фонда, к бурной эволюции цифровых активов нужно отнестись с осторожностью Криптовалюты могут пробить новые бреши в мировой финансовой системе. Такое мнение высказывают эксперты Международного валютного фонда.
В отчете World Economic Outlook говорится, что цифровые активы станут угрозой для экономики, если их распространение продолжится быстрыми темпами.