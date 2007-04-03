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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 11 жов, 2018 17:02
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Подскажите,а комиссии на бирже,на Куне например,указано-0.25% с продавца и покупателя.Это за сделку,или от суммы сделки?
Додано: Чет 11 жов, 2018 17:26
На биржах в контексте торговых комиссий нет понятий продавца и покупателя.
Есть понятия market maker и market taker. 1-й - это тот, кто создает рыночное предложение в левый, или правый стакан. 2-й - тот, кто забирает предложения, которые уже находятся в стаканах.
Maker-ом не может быть 1) тот, кто ставит ордер на покупку с ценой выше минимального предложения на продажу и 2) тот, кто ставит ордер на продажу с ценой ниже максимального предложения на покупку.
Это имеет значение на биржах, которые взимают с maker-ов комиссию ниже, чем с taker-ор. Таких бирж большинство
Додано: Чет 11 жов, 2018 19:50
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
0.25%-Это за сделку,или от суммы сделки-вопрос актуален
Додано: Чет 11 жов, 2018 19:56
Ты лечиться не пробовал.Прочти сначала свой актуальный вопрос, и потом подумай, за что или от чего в первом твоём случае будут браться 0,25%.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 11 жов, 2018 19:59
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