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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1347134813491350

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 167
1) $6250 і вище
22%
37
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
2%
4
4) $5750-$5899
3%
5
5) $5500-$5749
4%
7
6) $5000-$5499
7%
12
7) $4500-$4999
7%
12
8 $3500-$4499
8%
13
9) $2500-$3499
7%
11
10) нижче $2500
36%
60
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 17:02

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Подскажите,а комиссии на бирже,на Куне например,указано-0.25% с продавца и покупателя.Это за сделку,или от суммы сделки?
osafly
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 17:26

  osafly написав:Подскажите,а комиссии на бирже,на Куне например,указано-0.25% с продавца и покупателя.Это за сделку,или от суммы сделки?


На биржах в контексте торговых комиссий нет понятий продавца и покупателя.

Есть понятия market maker и market taker. 1-й - это тот, кто создает рыночное предложение в левый, или правый стакан. 2-й - тот, кто забирает предложения, которые уже находятся в стаканах.

Maker-ом не может быть 1) тот, кто ставит ордер на покупку с ценой выше минимального предложения на продажу и 2) тот, кто ставит ордер на продажу с ценой ниже максимального предложения на покупку.

Это имеет значение на биржах, которые взимают с maker-ов комиссию ниже, чем с taker-ор. Таких бирж большинство
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 19:50

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

0.25%-Это за сделку,или от суммы сделки-вопрос актуален
osafly
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 19:56

  osafly написав:0.25%-Это за сделку,или от суммы сделки-вопрос актуален


Ты лечиться не пробовал.Прочти сначала свой актуальный вопрос, и потом подумай, за что или от чего в первом твоём случае будут браться 0,25%.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 19:59

  Vitl написав:
  osafly написав:0.25%-Это за сделку,или от суммы сделки-вопрос актуален


Ты лечиться не пробовал.Прочти сначала свой актуальный вопрос, и потом подумай, за что или от чего в первом твоём случае будут браться 0,25%.


:mrgreen: я тоже этот вопрос проигнорировал, подумав, что он задан по ошибке
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 21:20

Vitl

Ты во первых почему мне тыкаешь и так разговариваешь с людьми??Я человек неопытный,что непонятно стпрашиваю у людей,или тебя по ходу реально недолечили самого,или роняли в детстве головой о пол неоднократно? Или с цепка сорвался??В чем проблема-нервный,да... Вот прикрепил скан с Куны- там написано
Торги
Комиссия на торги с продавца и покупателя — 0,25%
http://piccy.info/view3/12684847/31c5c78124f2b8354884110f6b673d75/1200/http://i.piccy.info/a3c/2018-10-11-19-20/i9-12684847/800x500-r

Мой вопрос,0.25 это за одну сделку?? Или 0.25% от 1 или 10 биткоинов?? Я на бирже никогда не торговал.Что не так спросил?
osafly
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 21:47

  osafly написав:Vitl

Ты во первых почему мне тыкаешь и так разговариваешь с людьми??Я человек неопытный,что непонятно стпрашиваю у людей,или тебя по ходу реально недолечили самого,или роняли в детстве головой о пол неоднократно? Или с цепка сорвался??В чем проблема-нервный,да... Вот прикрепил скан с Куны- там написано
Торги
Комиссия на торги с продавца и покупателя — 0,25%
http://piccy.info/view3/12684847/31c5c78124f2b8354884110f6b673d75/1200/http://i.piccy.info/a3c/2018-10-11-19-20/i9-12684847/800x500-r

Мой вопрос,0.25 это за одну сделку?? Или 0.25% от 1 или 10 биткоинов?? Я на бирже никогда не торговал.Что не так спросил?


Ладно - поясню я. От суммы сделки. Хочешь купить биткоин за гривну - 0,25% от той суммы, на которую покупаешь биткоин. Хочешь за биткоин купить эфириум - 0,25% от суммы биткоина, на которую покупаешь.

У ордера на покупку, или продажу всегда есть 2 параметра, которые ты задаешь самостоятельно, если ты market maker (кто это такой, я объяснял выше). Соответственно, арифметически, комиссия будет 0,25% от произведения цены и количества.

Надеюсь, все понятно сейчас
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