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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 11 жов, 2018 17:02
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Подскажите,а комиссии на бирже,на Куне например,указано-0.25% с продавца и покупателя.Это за сделку,или от суммы сделки?
Додано: Чет 11 жов, 2018 17:26
На биржах в контексте торговых комиссий нет понятий продавца и покупателя.
Есть понятия market maker и market taker. 1-й - это тот, кто создает рыночное предложение в левый, или правый стакан. 2-й - тот, кто забирает предложения, которые уже находятся в стаканах.
Maker-ом не может быть 1) тот, кто ставит ордер на покупку с ценой выше минимального предложения на продажу и 2) тот, кто ставит ордер на продажу с ценой ниже максимального предложения на покупку.
Это имеет значение на биржах, которые взимают с maker-ов комиссию ниже, чем с taker-ор. Таких бирж большинство
Додано: Чет 11 жов, 2018 19:50
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
0.25%-Это за сделку,или от суммы сделки-вопрос актуален
Додано: Чет 11 жов, 2018 19:56
Ты лечиться не пробовал.Прочти сначала свой актуальный вопрос, и потом подумай, за что или от чего в первом твоём случае будут браться 0,25%.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 11 жов, 2018 19:59
Додано: Чет 11 жов, 2018 21:20
Vitl
Ты во первых почему мне тыкаешь и так разговариваешь с людьми??Я человек неопытный,что непонятно стпрашиваю у людей,или тебя по ходу реально недолечили самого,или роняли в детстве головой о пол неоднократно? Или с цепка сорвался??В чем проблема-нервный,да... Вот прикрепил скан с Куны- там написано
Торги
Комиссия на торги с продавца и покупателя — 0,25%
Мой вопрос,0.25 это за одну сделку?? Или 0.25% от 1 или 10 биткоинов?? Я на бирже никогда не торговал.Что не так спросил?
Додано: Чет 11 жов, 2018 21:47
Ладно - поясню я. От суммы сделки. Хочешь купить биткоин за гривну - 0,25% от той суммы, на которую покупаешь биткоин. Хочешь за биткоин купить эфириум - 0,25% от суммы биткоина, на которую покупаешь.
У ордера на покупку, или продажу всегда есть 2 параметра, которые ты задаешь самостоятельно, если ты market maker (кто это такой, я объяснял выше). Соответственно, арифметически, комиссия будет 0,25% от произведения цены и количества.
Надеюсь, все понятно сейчас
Додано: П'ят 12 жов, 2018 09:04
дивлячися, як рахувати, я входжу в ефірах, перезуваюся в біткі, або ріпли, а потім назад в ехфіри. Ехвірів стає більше. Тобто торг іде в +. Раніше торгував лише пару ETH-USD, то так дійсно, було в мінус, аж до -25% ефірів втратив.
А от з перезуванням з одної кріпту в другу, уже набрав +2% до початкової кількості ЕТН
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 09:17
можна на біржі тримати ріпли, якщо не багато і не страшно...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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