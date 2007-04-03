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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 13 жов, 2018 16:12
Где купить биткоин: https://www.bestchange.ru/?p=188598
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Zebra
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Додано: Суб 13 жов, 2018 20:26
Zebra написав:
https://forklog.com/bitkoin-birzha-bitfinex-podtverdila-informatsiyu-o-priostanovke-fiatnyh-depozitov/
Только что смотрел - вроде работает (в смысле депозитов в $)
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Vitaka
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