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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1348134913501351

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 168
1) $6250 і вище
22%
37
2) $6000-$6249
4%
7
3) $5900-$5999
2%
4
4) $5750-$5899
3%
5
5) $5500-$5749
4%
7
6) $5000-$5499
7%
12
7) $4500-$4999
7%
12
8 $3500-$4499
8%
13
9) $2500-$3499
7%
11
10) нижче $2500
36%
60
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 16:12

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

https://forklog.com/bitkoin-birzha-bitf ... depozitov/
Где купить биткоин: https://www.bestchange.ru/?p=188598
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 20:26

  Zebra написав:https://forklog.com/bitkoin-birzha-bitfinex-podtverdila-informatsiyu-o-priostanovke-fiatnyh-depozitov/


Только что смотрел - вроде работает (в смысле депозитов в $)
Vitaka
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 12:29

  Vitaka написав:
  Zebra написав:https://forklog.com/bitkoin-birzha-bitfinex-podtverdila-informatsiyu-o-priostanovke-fiatnyh-depozitov/


Только что смотрел - вроде работает (в смысле депозитов в $)

Зображення
Где купить биткоин: https://www.bestchange.ru/?p=188598
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 20:35

Сладкие цены на эфир за гривну.
Запомните циферку. Через неделю сравним.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 21:29

  Искатель написав:Сладкие цены на эфир за гривну.
Запомните циферку. Через неделю сравним.

Яку ціну вангуєте через тиждень? :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 21:48

  Zebra написав:
  Vitaka написав:
  Zebra написав:https://forklog.com/bitkoin-birzha-bitfinex-podtverdila-informatsiyu-o-priostanovke-fiatnyh-depozitov/


Только что смотрел - вроде работает (в смысле депозитов в $)

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И щас работает: предложил полтинник ради эксперимента под 0,5% на три дня. Не берут :)

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Vitaka
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