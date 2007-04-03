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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 13 жов, 2018 16:12
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Где купить биткоин: https://www.bestchange.ru/?p=188598
Додано: Суб 13 жов, 2018 20:26
Додано: Нед 14 жов, 2018 12:29
Где купить биткоин: https://www.bestchange.ru/?p=188598
Додано: Нед 14 жов, 2018 20:35
Сладкие цены
Запомните циферку. Через неделю сравним.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Нед 14 жов, 2018 21:29
Яку ціну вангуєте через тиждень?
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Нед 14 жов, 2018 21:48
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