|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 13 жов, 2018 16:12
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Где купить биткоин: https://www.bestchange.ru/?p=188598
Додано: Суб 13 жов, 2018 20:26
Додано: Нед 14 жов, 2018 12:29
Где купить биткоин: https://www.bestchange.ru/?p=188598
Додано: Нед 14 жов, 2018 20:35
Сладкие цены
Запомните циферку. Через неделю сравним.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Нед 14 жов, 2018 21:29
Яку ціну вангуєте через тиждень?
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Пон 15 жов, 2018 08:36
уже полізло догори,
не ясно, з якого дива
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 15 жов, 2018 08:46
Походу бирже Bitfinex конец
Где купить биткоин: https://www.bestchange.ru/?p=188598
Додано: Пон 15 жов, 2018 08:50
тоді навпаки, мало би рокетой вниз
пс.
уже +12% ВТС, за кілька мінутів
ріплє +16%
ефір +13%
Цікаво, як надовго вистачить пального
ріпл, кажись стукнувся об 0.5 і припав
Востаннє редагувалось flyman в Пон 15 жов, 2018 08:55, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 15 жов, 2018 08:55
народ ломанувся тікати з біржи в крипті, тому і ціна пішла в космос на bitfinex, на моменті бачив цифру $7700
Где купить биткоин: https://www.bestchange.ru/?p=188598
Додано: Пон 15 жов, 2018 08:55
ЕХМО 7300
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
|