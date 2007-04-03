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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1349135013511352

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 168
1) $6250 і вище
22%
37
2) $6000-$6249
4%
7
3) $5900-$5999
2%
4
4) $5750-$5899
3%
5
5) $5500-$5749
4%
7
6) $5000-$5499
7%
12
7) $4500-$4999
7%
12
8 $3500-$4499
8%
13
9) $2500-$3499
7%
11
10) нижче $2500
36%
60
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 09:00

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

кажись, ріст всьо, спробую відкуплятися
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 09:03

рОкета

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У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 09:35

  flyman написав:кажись, ріст всьо, спробую відкуплятися

Я наоборот в бакс выхожу...
Vint
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 09:36

  Vint написав:
  flyman написав:кажись, ріст всьо, спробую відкуплятися

Я наоборот в бакс выхожу...

я бігаю між ETH BTC XRP через USD
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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