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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 15 жов, 2018 09:00
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
кажись, ріст всьо, спробую відкуплятися
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 15 жов, 2018 09:03
рОкета
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Пон 15 жов, 2018 09:35
Додано: Пон 15 жов, 2018 09:36
я бігаю між ETH BTC XRP через USD
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 15 жов, 2018 10:31
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 15 жов, 2018 10:37
я на ЕХМО бігаю, не знаю, що там в них USDT чи USD
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 15 жов, 2018 11:14
бомже біржа бітфінекс розпродує бітки
див холодний гаманець
лише за два місяці злила сотні тисяч бітків!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 15 жов, 2018 15:34
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 15 жов, 2018 15:54
не слила, а вывела
Додано: Пон 15 жов, 2018 17:06
А если точнее то не биржа, а пользователи биржи )
На фоне скама тизера(предполагаемый), скупают биток по любой цене и выводят биток.
ЗЫ. Такое уже проходили, MT.Gox...
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