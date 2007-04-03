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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1350135113521353

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 169
1) $6250 і вище
22%
37
2) $6000-$6249
4%
7
3) $5900-$5999
2%
4
4) $5750-$5899
3%
5
5) $5500-$5749
4%
7
6) $5000-$5499
7%
12
7) $4500-$4999
7%
12
8 $3500-$4499
8%
14
9) $2500-$3499
7%
11
10) нижче $2500
36%
60
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 17:19

  Ірина_ написав:
  Zebra написав:
  osafly написав:Zebra
А лучший способ на битфинекс фиат завести?Или туда лучше уже с биткоином приходить купленным на других биржах и покупку интересующих токенов осуществлять через торговлю парами btc/ltc например?Или я не правильно понял?

На битфинекс проще зайти уже биткоином (или другими монетами) купив их на украинских биржах.

Шановний Zebra та інші учасники гілки, а як можете прокоментувати це?


З пов.Ірина


Прошло две недели и появились признаки того, что ...нет дыма без огня.На графике сразу появилась реакция курса на предполагаемые проблемы.подробно сейчас это освещают все подряд блогеры.но коротко смысл в том. что биток вырос относительно тезера, а относительно доллара только в пределах некоторой коррекции.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 21:28

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Вовремя я оттуда вывел 90%, а 10% остатка в битке не могу вывести, висит заявка с обеда.
Где купить биткоин: https://www.bestchange.ru/?p=188598
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 22:26

  Zebra написав:Вовремя я оттуда вывел 90%, а 10% остатка в битке не могу вывести, висит заявка с обеда.

На poloniex вообще ввод/вывод битка прикрыли
Альты тоже льют, выходят в биток. Учитывая, что 17.10 закрытие фьючев (курс берут с 3-х бирж).
Временно туземун битка.. ИМХО
maza5
 
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