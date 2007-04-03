osafly написав:Zebra А лучший способ на битфинекс фиат завести?Или туда лучше уже с биткоином приходить купленным на других биржах и покупку интересующих токенов осуществлять через торговлю парами btc/ltc например?Или я не правильно понял?
На битфинекс проще зайти уже биткоином (или другими монетами) купив их на украинских биржах.
Шановний Zebra та інші учасники гілки, а як можете прокоментувати це?
З пов.Ірина
Прошло две недели и появились признаки того, что ...нет дыма без огня.На графике сразу появилась реакция курса на предполагаемые проблемы.подробно сейчас это освещают все подряд блогеры.но коротко смысл в том. что биток вырос относительно тезера, а относительно доллара только в пределах некоторой коррекции.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.