osafly написав:Zebra А лучший способ на битфинекс фиат завести?Или туда лучше уже с биткоином приходить купленным на других биржах и покупку интересующих токенов осуществлять через торговлю парами btc/ltc например?Или я не правильно понял?
На битфинекс проще зайти уже биткоином (или другими монетами) купив их на украинских биржах.
Шановний Zebra та інші учасники гілки, а як можете прокоментувати це?
З пов.Ірина
Прошло две недели и появились признаки того, что ...нет дыма без огня.На графике сразу появилась реакция курса на предполагаемые проблемы.подробно сейчас это освещают все подряд блогеры.но коротко смысл в том. что биток вырос относительно тезера, а относительно доллара только в пределах некоторой коррекции.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
на свічечці наколядував до ЕТН активів +3,2%, що є еквівалент два-три тижні майнінга. Мабуть тре впадати в холд і чекати чергового пожвавлення в +або-.
Перший раз, коли на рості крипти щось таки заробив.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Народ-подскажите,на BTC-Trade кто нибудь пробовал с карты какого нибудь банка(не Приват) заводить гривну?? Какая комиссия? Или Приват-это самая дешевая опция в 2%+5грн??? Или к примеру с Альфы или ПУМБ будет 1%+5грн?? Картой через LiqPay: 2.75 %-это что за муйня у них написана на сайте?? Это относится к картам других банков?? Чи шо це таке? Спасибо.
osafly написав:Народ-подскажите,на BTC-Trade кто нибудь пробовал с карты какого нибудь банка(не Приват) заводить гривну?? Какая комиссия? Или Приват-это самая дешевая опция в 2%+5грн??? Или к примеру с Альфы или ПУМБ будет 1%+5грн?? Картой через LiqPay: 2.75 %-это что за муйня у них написана на сайте?? Это относится к картам других банков?? Чи шо це таке? Спасибо.