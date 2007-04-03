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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1351135213531354>

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 169
1) $6250 і вище
22%
37
2) $6000-$6249
4%
7
3) $5900-$5999
2%
4
4) $5750-$5899
3%
5
5) $5500-$5749
4%
7
6) $5000-$5499
7%
12
7) $4500-$4999
7%
12
8 $3500-$4499
8%
14
9) $2500-$3499
7%
11
10) нижче $2500
36%
60
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 17:19

  Ірина_ написав:
  Zebra написав:
  osafly написав:Zebra
А лучший способ на битфинекс фиат завести?Или туда лучше уже с биткоином приходить купленным на других биржах и покупку интересующих токенов осуществлять через торговлю парами btc/ltc например?Или я не правильно понял?

На битфинекс проще зайти уже биткоином (или другими монетами) купив их на украинских биржах.

Шановний Zebra та інші учасники гілки, а як можете прокоментувати це?


З пов.Ірина


Прошло две недели и появились признаки того, что ...нет дыма без огня.На графике сразу появилась реакция курса на предполагаемые проблемы.подробно сейчас это освещают все подряд блогеры.но коротко смысл в том. что биток вырос относительно тезера, а относительно доллара только в пределах некоторой коррекции.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 21:28

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Вовремя я оттуда вывел 90%, а 10% остатка в битке не могу вывести, висит заявка с обеда.
Где купить биткоин: https://www.bestchange.ru/?p=188598
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 22:26

  Zebra написав:Вовремя я оттуда вывел 90%, а 10% остатка в битке не могу вывести, висит заявка с обеда.

На poloniex вообще ввод/вывод битка прикрыли
Альты тоже льют, выходят в биток. Учитывая, что 17.10 закрытие фьючев (курс берут с 3-х бирж).
Временно туземун битка.. ИМХО
maza5
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 06:54

А тем временем - цена тизера (USDT) за гривну. Это прикольно.
Точнее, вот это прикольно :)
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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тезер соскамілсо
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 09:17

  greenozon написав:тезер соскамілсо


Я думаю, это развод... Понаблюдаем.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 10:06

так, час розставить всі крапки над і!
або як кажуть аглічане - will cross the t-s
:mrgreen:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 15:59

  flyman написав:
  flyman написав:кажись, ріст всьо, спробую відкуплятися

ВТС намалював свічечку і вернувся

на свічечці наколядував до ЕТН активів +3,2%, що є еквівалент два-три тижні майнінга. Мабуть тре впадати в холд і чекати чергового пожвавлення в +або-.

Перший раз, коли на рості крипти щось таки заробив.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:58

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Народ-подскажите,на BTC-Trade кто нибудь пробовал с карты какого нибудь банка(не Приват) заводить гривну?? Какая комиссия? Или Приват-это самая дешевая опция в 2%+5грн??? Или к примеру с Альфы или ПУМБ будет 1%+5грн?? Картой через LiqPay: 2.75 %-это что за муйня у них написана на сайте?? Это относится к картам других банков?? Чи шо це таке? Спасибо.
osafly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 17:52

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

osafly написав:Народ-подскажите,на BTC-Trade кто нибудь пробовал с карты какого нибудь банка(не Приват) заводить гривну?? Какая комиссия? Или Приват-это самая дешевая опция в 2%+5грн??? Или к примеру с Альфы или ПУМБ будет 1%+5грн?? Картой через LiqPay: 2.75 %-это что за муйня у них написана на сайте?? Это относится к картам других банков?? Чи шо це таке? Спасибо.
Пробовал. Та, что указана в тарифах, 2.2%
Faceless
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