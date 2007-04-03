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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 17:53
osafly написав:Народ-подскажите,на BTC-Trade кто нибудь пробовал с карты какого нибудь банка(не Приват) заводить гривну?? Какая комиссия? Или Приват-это самая дешевая опция в 2%+5грн??? Или к примеру с Альфы или ПУМБ будет 1%+5грн?? Картой через LiqPay: 2.75 %-это что за муйня у них написана на сайте?? Это относится к картам других банков?? Чи шо це таке? Спасибо.
Заводил, с разных, тариф один, там вроде четко написано
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:07
Написано на сайте-
"Тариф на пополнения фиатных валют зависит от агрегатора пополнения
Банковский перевод : зависит от условий вашего банка, наша комиссия 5 грн
Картой через LiqPay: 2.75 % , с 18.11
Наличными через LiqPay: 2.75%
Картой через Privat24: 2 % c 01.01.2015(мы надеемся, что скоро сможем предложить лучшие условия для остальных банков)"
Это-четко??? Тариф 2.2% не нашел..Почему и спрашиваю.На Куне к примеру,указано четко-карты банков 1% на ввод,Приват взимает дополнительно +0.5%. Здесь-ни чего не понял-LiqPay,условия вашего банка...вилами по воде писано.Почему и спрашиваю.На Куне через ПУМБ комиссию берет ровно 1%.
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osafly
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