osafly написав:Народ-подскажите,на BTC-Trade кто нибудь пробовал с карты какого нибудь банка(не Приват) заводить гривну?? Какая комиссия? Или Приват-это самая дешевая опция в 2%+5грн??? Или к примеру с Альфы или ПУМБ будет 1%+5грн?? Картой через LiqPay: 2.75 %-это что за муйня у них написана на сайте?? Это относится к картам других банков?? Чи шо це таке? Спасибо.
Заводил, с разных, тариф один, там вроде четко написано
"Тариф на пополнения фиатных валют зависит от агрегатора пополнения Банковский перевод : зависит от условий вашего банка, наша комиссия 5 грн Картой через LiqPay: 2.75 % , с 18.11 Наличными через LiqPay: 2.75% Картой через Privat24: 2 % c 01.01.2015(мы надеемся, что скоро сможем предложить лучшие условия для остальных банков)"
Это-четко??? Тариф 2.2% не нашел..Почему и спрашиваю.На Куне к примеру,указано четко-карты банков 1% на ввод,Приват взимает дополнительно +0.5%. Здесь-ни чего не понял-LiqPay,условия вашего банка...вилами по воде писано.Почему и спрашиваю.На Куне через ПУМБ комиссию берет ровно 1%.
"Тариф на пополнения фиатных валют зависит от агрегатора пополнения Банковский перевод : зависит от условий вашего банка, наша комиссия 5 грн Картой через LiqPay: 2.75 % , с 18.11 Наличными через LiqPay: 2.75% Картой через Privat24: 2 % c 01.01.2015(мы надеемся, что скоро сможем предложить лучшие условия для остальных банков)"
Это-четко??? Тариф 2.2% не нашел..Почему и спрашиваю.На Куне к примеру,указано четко-карты банков 1% на ввод,Приват взимает дополнительно +0.5%. Здесь-ни чего не понял-LiqPay,условия вашего банка...вилами по воде писано.Почему и спрашиваю.На Куне через ПУМБ комиссию берет ровно 1%.
"Тариф на пополнения фиатных валют зависит от агрегатора пополнения Банковский перевод : зависит от условий вашего банка, наша комиссия 5 грн Картой через LiqPay: 2.75 % , с 18.11 Наличными через LiqPay: 2.75% Картой через Privat24: 2 % c 01.01.2015(мы надеемся, что скоро сможем предложить лучшие условия для остальных банков)"
Это-четко??? Тариф 2.2% не нашел..Почему и спрашиваю.На Куне к примеру,указано четко-карты банков 1% на ввод,Приват взимает дополнительно +0.5%. Здесь-ни чего не понял-LiqPay,условия вашего банка...вилами по воде писано.Почему и спрашиваю.На Куне через ПУМБ комиссию берет ровно 1%.
Это устаревшая там у них информация.
Кстати, при пополнении если выбрать оплату через приват24 (2.5%) то можно пополниться на кредитный лимит без дополнительной комиссии со стороны привата.
Где купить биткоин: https://www.bestchange.ru/?p=188598
А был ли у кого-то опыт обмена биткоинов на гривны через этот обменник https://100btc.kiev.ua/exchange_btc_p24uah5/ ? Вроде доступно все расписано, даже чайникам все понятно. Или лучше не заморачиваться, перечитать ветку и воспользоваться теми обменниками, которые наиболее часто встречаются? Если что, интересуюсь не для себя.
"Тариф на пополнения фиатных валют зависит от агрегатора пополнения Банковский перевод : зависит от условий вашего банка, наша комиссия 5 грн Картой через LiqPay: 2.75 % , с 18.11 Наличными через LiqPay: 2.75% Картой через Privat24: 2 % c 01.01.2015(мы надеемся, что скоро сможем предложить лучшие условия для остальных банков)"
Это-четко??? Тариф 2.2% не нашел..Почему и спрашиваю.На Куне к примеру,указано четко-карты банков 1% на ввод,Приват взимает дополнительно +0.5%. Здесь-ни чего не понял-LiqPay,условия вашего банка...вилами по воде писано.Почему и спрашиваю.На Куне через ПУМБ комиссию берет ровно 1%.
Это устаревшая там у них информация.
Кстати, при пополнении если выбрать оплату через приват24 (2.5%) то можно пополниться на кредитный лимит без дополнительной комиссии со стороны привата.
Ну и биржа,руки не доходят нормально,по людски тарифы что ли прописать?? Так,а с карт других банков,какая комиссия?? 2%,1%,или 2.75% с этим LiqPay??? Или кроме Привата никто ничего другого не пробовал?
zРадио написав:Сегодня Эксмо объявил об акции на ввод фиата через Visa / Mastercard с нулевой комиссией. Возможно, кому-то будет интересно.
Имейте при этом в виду, что курсы в парах с гривной там дороже, чем на btc-trade и kuna
И при этом убрали вообще вывод в гривне за 6% Вход-"рубель",выход-"два",или можно без выхода ,с довольно неадекватными комиссиями на вывод вообще в почти любых фиатах,если ты не "гаражданин расейской .........рации" с набором разной херотени типа Скрилов,Кешей и "прочих чудес с шаманско-бурятским бубном" Ну,крипту-в расчет не берем.