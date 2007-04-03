RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1352135313541355

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 170
1) $6250 і вище
22%
38
2) $6000-$6249
4%
7
3) $5900-$5999
2%
4
4) $5750-$5899
3%
5
5) $5500-$5749
4%
7
6) $5000-$5499
7%
12
7) $4500-$4999
7%
12
8 $3500-$4499
8%
14
9) $2500-$3499
6%
11
10) нижче $2500
35%
60
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 21:19

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Что вы так вцепились в тот btc-trade.com.ua

kuna.io ввод 1% + 5 грн
Где купить биткоин: https://www.bestchange.ru/?p=188598
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6321
З нами з: 21.09.12
Подякував: 468 раз.
Подякували: 770 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 22:19

  Zebra написав:Что вы так вцепились в тот btc-trade.com.ua

kuna.io ввод 1% + 5 грн


Зачастую там курсы монет на 1-3% ниже, чем на Куне (сейчас - одинаково, проверил). Лучше иметь аккаунты везде, и оперативно выбирать с калькулятором в руках ))

Иногда более высокая комиссия на ввод + более низкий курс бывает выгодней (у меня это "иногда" скорее "почти всегда", но я заходил еще весной 2017)
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 527
З нами з: 02.05.18
Подякував: 33 раз.
Подякували: 412 раз.
 
Профіль
2
1
2
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 21:42

бітфіня мєльчаєт....

-10 000 бітків за 6 днів

https://bitinfocharts.com/bitcoin/addre ... sFk9r-full
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3180
З нами з: 01.06.14
Подякував: 172 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1352135313541355
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте 1 ... 6591, 6592, 6593
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
65922 169676861
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 жов, 2018 23:30
Alex2006
Валютный рынок в мире 1 ... 643, 644, 645
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6448 1365614
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 жов, 2018 21:58
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 38884
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.