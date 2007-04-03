Что вы так вцепились в тот btc-trade.com.ua
kuna.io ввод 1% + 5 грн
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 20 жов, 2018 21:19
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Что вы так вцепились в тот btc-trade.com.ua
kuna.io ввод 1% + 5 грн
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Додано: Суб 20 жов, 2018 22:19
Зачастую там курсы монет на 1-3% ниже, чем на Куне (сейчас - одинаково, проверил). Лучше иметь аккаунты везде, и оперативно выбирать с калькулятором в руках ))
Иногда более высокая комиссия на ввод + более низкий курс бывает выгодней (у меня это "иногда" скорее "почти всегда", но я заходил еще весной 2017)
Додано: Пон 22 жов, 2018 21:42
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