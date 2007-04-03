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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 20 жов, 2018 21:19
Что вы так вцепились в тот btc-trade.com.ua
kuna.io ввод 1% + 5 грн
Где купить биткоин: https://www.bestchange.ru/?p=188598
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Zebra
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Додано: Суб 20 жов, 2018 22:19
Zebra написав:
Что вы так вцепились в тот btc-trade.com.ua
kuna.io ввод 1% + 5 грн
Зачастую там курсы монет на 1-3% ниже, чем на Куне (сейчас - одинаково, проверил). Лучше иметь аккаунты везде, и оперативно выбирать с калькулятором в руках ))
Иногда более высокая комиссия на ввод + более низкий курс бывает выгодней (у меня это "иногда" скорее "почти всегда", но я заходил еще весной 2017)
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zРадио
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Додано: Пон 22 жов, 2018 21:42
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greenozon
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Додано: Вів 23 жов, 2018 13:15
Лайт сегодня прыгает как наскипидаренная макака....как труп под электрошокером
Что то случилось??
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osafly
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Додано: Вів 23 жов, 2018 13:57
osafly написав:
Лайт сегодня прыгает как наскипидаренная макака....как труп под электрошокером
Что то случилось??
Та обычная вроде волатильность - на какой бирже наблюдаете наскипидаренную макаку?
А новость была - долгосрочно позитивная:https://forklog.com/komissii-v-seti-lit ... core-0-17/Комиссии в сети Litecoin снизятся в 10 раз после имплементации Litecoin Core 0.17
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zРадио
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Додано: Вів 23 жов, 2018 14:15
zРадио написав: osafly написав:
Лайт сегодня прыгает как наскипидаренная макака....как труп под электрошокером
Что то случилось??
Та обычная вроде волатильность - на какой бирже наблюдаете наскипидаренную макаку?
Здесь- https://ru.investing.com/crypto/litecoin
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osafly
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Додано: Вів 23 жов, 2018 14:32
osafly написав:
zРадио написав: osafly написав:
Лайт сегодня прыгает как наскипидаренная макака....как труп под электрошокером
Что то случилось??
Та обычная вроде волатильность - на какой бирже наблюдаете наскипидаренную макаку?
Здесь- https://ru.investing.com/crypto/litecoin
Биток лили и вчера, и сегодня, а альты, как известно, за ним ходят
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zРадио
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