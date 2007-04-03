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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 170
1) $6250 і вище
22%
38
2) $6000-$6249
4%
7
3) $5900-$5999
2%
4
4) $5750-$5899
3%
5
5) $5500-$5749
4%
7
6) $5000-$5499
7%
12
7) $4500-$4999
7%
12
8 $3500-$4499
8%
14
9) $2500-$3499
6%
11
10) нижче $2500
35%
60
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 21:19

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Что вы так вцепились в тот btc-trade.com.ua

kuna.io ввод 1% + 5 грн
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 22:19

  Zebra написав:Что вы так вцепились в тот btc-trade.com.ua

kuna.io ввод 1% + 5 грн


Зачастую там курсы монет на 1-3% ниже, чем на Куне (сейчас - одинаково, проверил). Лучше иметь аккаунты везде, и оперативно выбирать с калькулятором в руках ))

Иногда более высокая комиссия на ввод + более низкий курс бывает выгодней (у меня это "иногда" скорее "почти всегда", но я заходил еще весной 2017)
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 21:42

бітфіня мєльчаєт....

-10 000 бітків за 6 днів

https://bitinfocharts.com/bitcoin/addre ... sFk9r-full
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 13:15

Лайт сегодня прыгает как наскипидаренная макака....как труп под электрошокером :D Что то случилось??
osafly
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 13:57

  osafly написав:Лайт сегодня прыгает как наскипидаренная макака....как труп под электрошокером :D Что то случилось??


Та обычная вроде волатильность - на какой бирже наблюдаете наскипидаренную макаку? :mrgreen:

А новость была - долгосрочно позитивная:

https://forklog.com/komissii-v-seti-lit ... core-0-17/

Комиссии в сети Litecoin снизятся в 10 раз после имплементации Litecoin Core 0.17
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 14:15

  zРадио написав:
  osafly написав:Лайт сегодня прыгает как наскипидаренная макака....как труп под электрошокером :D Что то случилось??


Та обычная вроде волатильность - на какой бирже наблюдаете наскипидаренную макаку? :mrgreen:


Здесь- https://ru.investing.com/crypto/litecoin
osafly
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 14:32

  osafly написав:
  zРадио написав:
  osafly написав:Лайт сегодня прыгает как наскипидаренная макака....как труп под электрошокером :D Что то случилось??


Та обычная вроде волатильность - на какой бирже наблюдаете наскипидаренную макаку? :mrgreen:


Здесь- https://ru.investing.com/crypto/litecoin


Биток лили и вчера, и сегодня, а альты, как известно, за ним ходят
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 11:04

Tether уничтожила полмиллиарда криптовалютных токенов

Во как:
https://finance.liga.net/cryptoeconomic ... yh-tokenov
Vitaka
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 07:37

Блин, биток сейчас - мечта любого сторонника использования крипты в качестве денег.
Волатильность почти ноль :)
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 12:01

  artist_007 написав:Блин, биток сейчас - мечта любого сторонника использования крипты в качестве денег.
Волатильность почти ноль :)

Скоро сопля на 5600 будет
Zebra
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