Эту соплю многие уже почти неделю ждут.Но чем больше ее ждут, тем меньше ее вероятность. А после вчерашнего "легкого пролива" набежавших шортистов постригут, к гадалке не ходи.
Я бы ванговал скорее небольшой шорт-сквиз на 6700 в течение двух-трех дней, а потом вниз на 6К. Соплю на 5600 ловить надо будет, и то не на всех биржах.
ЗЫ: перешел к накоплению битка до момента уполовинивания награды.Обмен только для окупаемости электричества, 0,001 битка на поиграться с альткоинами. Ну, если ничего экстраординарного не вылезет,может, поменяю часть депозита в начале декабря, аккурат к запуску новой площадки.А сейчас лучше играться с альтами,ИМХО.