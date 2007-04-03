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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1353135413551356

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 170
1) $6250 і вище
22%
38
2) $6000-$6249
4%
7
3) $5900-$5999
2%
4
4) $5750-$5899
3%
5
5) $5500-$5749
4%
7
6) $5000-$5499
7%
12
7) $4500-$4999
7%
12
8 $3500-$4499
8%
14
9) $2500-$3499
6%
11
10) нижче $2500
35%
60
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 13:44

  Zebra написав:
  artist_007 написав:Блин, биток сейчас - мечта любого сторонника использования крипты в качестве денег.
Волатильность почти ноль :)

Скоро сопля на 5600 будет

Эту соплю многие уже почти неделю ждут.Но чем больше ее ждут, тем меньше ее вероятность. А после вчерашнего "легкого пролива" набежавших шортистов постригут, к гадалке не ходи.
Я бы ванговал скорее небольшой шорт-сквиз на 6700 в течение двух-трех дней, а потом вниз на 6К. Соплю на 5600 ловить надо будет, и то не на всех биржах.
ЗЫ: перешел к накоплению битка до момента уполовинивания награды.Обмен только для окупаемости электричества, 0,01 битка на поиграться с альткоинами. Ну, если ничего экстраординарного не вылезет,может, поменяю часть депозита в начале декабря, аккурат к запуску новой площадки.А сейчас лучше играться с альтами,ИМХО.
Востаннє редагувалось artist_007 в Нед 28 жов, 2018 21:35, всього редагувалось 1 раз.
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 20:40

Важно

Коллеги, хочу предупредить о мошенничестве в сети.Появилось много проектов на эфириуме, предлагающих вступить в пирамиду с большим и быстрым доходом.Суть проектов в том, что они небольшими начальными выплатами заманивают людей.Люди, видя, что выплаты есть начинают увеличивать суммы вложений и привлекать других.К сожалению на ютубе нечистоплотные или просто глупые блогеры ради оплаты за рекламу, также советуют "быстро заработать".Далее проект закрывается, мол деньги закончились или хакеры взломали кошелёк и всё вывели.Названия проектов типа 333, 444, 121%.Не станьте жертвами мошенников. :!:
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 21:37

  Vitl написав:Коллеги, хочу предупредить о мошенничестве в сети.Появилось много проектов на эфириуме, предлагающих вступить в пирамиду с большим и быстрым доходом.Суть проектов в том, что они небольшими начальными выплатами заманивают людей.Люди, видя, что выплаты есть начинают увеличивать суммы вложений и привлекать других.К сожалению на ютубе нечистоплотные или просто глупые блогеры ради оплаты за рекламу, также советуют "быстро заработать".Далее проект закрывается, мол деньги закончились или хакеры взломали кошелёк и всё вывели.Названия проектов типа 333, 444, 121%.Не станьте жертвами мошенников. :!:

Дякую, куме! :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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