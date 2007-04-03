artist_007 написав:Блин, биток сейчас - мечта любого сторонника использования крипты в качестве денег. Волатильность почти ноль
Скоро сопля на 5600 будет
Эту соплю многие уже почти неделю ждут.Но чем больше ее ждут, тем меньше ее вероятность. А после вчерашнего "легкого пролива" набежавших шортистов постригут, к гадалке не ходи. Я бы ванговал скорее небольшой шорт-сквиз на 6700 в течение двух-трех дней, а потом вниз на 6К. Соплю на 5600 ловить надо будет, и то не на всех биржах. ЗЫ: перешел к накоплению битка до момента уполовинивания награды.Обмен только для окупаемости электричества, 0,01 битка на поиграться с альткоинами. Ну, если ничего экстраординарного не вылезет,может, поменяю часть депозита в начале декабря, аккурат к запуску новой площадки.А сейчас лучше играться с альтами,ИМХО.
Востаннє редагувалось artist_007 в Нед 28 жов, 2018 21:35, всього редагувалось 1 раз.
Коллеги, хочу предупредить о мошенничестве в сети.Появилось много проектов на эфириуме, предлагающих вступить в пирамиду с большим и быстрым доходом.Суть проектов в том, что они небольшими начальными выплатами заманивают людей.Люди, видя, что выплаты есть начинают увеличивать суммы вложений и привлекать других.К сожалению на ютубе нечистоплотные или просто глупые блогеры ради оплаты за рекламу, также советуют "быстро заработать".Далее проект закрывается, мол деньги закончились или хакеры взломали кошелёк и всё вывели.Названия проектов типа 333, 444, 121%.Не станьте жертвами мошенников.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl написав:Коллеги, хочу предупредить о мошенничестве в сети.Появилось много проектов на эфириуме, предлагающих вступить в пирамиду с большим и быстрым доходом.Суть проектов в том, что они небольшими начальными выплатами заманивают людей.Люди, видя, что выплаты есть начинают увеличивать суммы вложений и привлекать других.К сожалению на ютубе нечистоплотные или просто глупые блогеры ради оплаты за рекламу, также советуют "быстро заработать".Далее проект закрывается, мол деньги закончились или хакеры взломали кошелёк и всё вывели.Названия проектов типа 333, 444, 121%.Не станьте жертвами мошенников.
Дякую, куме!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Vitl написав:Коллеги, хочу предупредить о мошенничестве в сети.Появилось много проектов на эфириуме, предлагающих вступить в пирамиду с большим и быстрым доходом.Суть проектов в том, что они небольшими начальными выплатами заманивают людей.Люди, видя, что выплаты есть начинают увеличивать суммы вложений и привлекать других.К сожалению на ютубе нечистоплотные или просто глупые блогеры ради оплаты за рекламу, также советуют "быстро заработать".Далее проект закрывается, мол деньги закончились или хакеры взломали кошелёк и всё вывели.Названия проектов типа 333, 444, 121%.Не станьте жертвами мошенников.
ты как трилобит из каменного века выполз это хайпы на смартконтрактах, новая тема