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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1353135413551356

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 170
1) $6250 і вище
22%
38
2) $6000-$6249
4%
7
3) $5900-$5999
2%
4
4) $5750-$5899
3%
5
5) $5500-$5749
4%
7
6) $5000-$5499
7%
12
7) $4500-$4999
7%
12
8 $3500-$4499
8%
14
9) $2500-$3499
6%
11
10) нижче $2500
35%
60
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 13:44

  Zebra написав:
  artist_007 написав:Блин, биток сейчас - мечта любого сторонника использования крипты в качестве денег.
Волатильность почти ноль :)

Скоро сопля на 5600 будет

Эту соплю многие уже почти неделю ждут.Но чем больше ее ждут, тем меньше ее вероятность. А после вчерашнего "легкого пролива" набежавших шортистов постригут, к гадалке не ходи.
Я бы ванговал скорее небольшой шорт-сквиз на 6700 в течение двух-трех дней, а потом вниз на 6К. Соплю на 5600 ловить надо будет, и то не на всех биржах.
ЗЫ: перешел к накоплению битка до момента уполовинивания награды.Обмен только для окупаемости электричества, 0,01 битка на поиграться с альткоинами. Ну, если ничего экстраординарного не вылезет,может, поменяю часть депозита в начале декабря, аккурат к запуску новой площадки.А сейчас лучше играться с альтами,ИМХО.
Востаннє редагувалось artist_007 в Нед 28 жов, 2018 21:35, всього редагувалось 1 раз.
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 20:40

Важно

Коллеги, хочу предупредить о мошенничестве в сети.Появилось много проектов на эфириуме, предлагающих вступить в пирамиду с большим и быстрым доходом.Суть проектов в том, что они небольшими начальными выплатами заманивают людей.Люди, видя, что выплаты есть начинают увеличивать суммы вложений и привлекать других.К сожалению на ютубе нечистоплотные или просто глупые блогеры ради оплаты за рекламу, также советуют "быстро заработать".Далее проект закрывается, мол деньги закончились или хакеры взломали кошелёк и всё вывели.Названия проектов типа 333, 444, 121%.Не станьте жертвами мошенников. :!:
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 21:37

  Vitl написав:Коллеги, хочу предупредить о мошенничестве в сети.Появилось много проектов на эфириуме, предлагающих вступить в пирамиду с большим и быстрым доходом.Суть проектов в том, что они небольшими начальными выплатами заманивают людей.Люди, видя, что выплаты есть начинают увеличивать суммы вложений и привлекать других.К сожалению на ютубе нечистоплотные или просто глупые блогеры ради оплаты за рекламу, также советуют "быстро заработать".Далее проект закрывается, мол деньги закончились или хакеры взломали кошелёк и всё вывели.Названия проектов типа 333, 444, 121%.Не станьте жертвами мошенников. :!:

Дякую, куме! :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 23:55

  Vitl написав:Коллеги, хочу предупредить о мошенничестве в сети.Появилось много проектов на эфириуме, предлагающих вступить в пирамиду с большим и быстрым доходом.Суть проектов в том, что они небольшими начальными выплатами заманивают людей.Люди, видя, что выплаты есть начинают увеличивать суммы вложений и привлекать других.К сожалению на ютубе нечистоплотные или просто глупые блогеры ради оплаты за рекламу, также советуют "быстро заработать".Далее проект закрывается, мол деньги закончились или хакеры взломали кошелёк и всё вывели.Названия проектов типа 333, 444, 121%.Не станьте жертвами мошенников. :!:


ты как трилобит из каменного века выполз
это хайпы на смартконтрактах, новая тема
barabass
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 09:05

  Vitl написав:Коллеги, хочу предупредить о мошенничестве в сети.Появилось много проектов на эфириуме, предлагающих вступить в пирамиду с большим и быстрым доходом.Суть проектов в том, что они небольшими начальными выплатами заманивают людей.Люди, видя, что выплаты есть начинают увеличивать суммы вложений и привлекать других.К сожалению на ютубе нечистоплотные или просто глупые блогеры ради оплаты за рекламу, также советуют "быстро заработать".Далее проект закрывается, мол деньги закончились или хакеры взломали кошелёк и всё вывели.Названия проектов типа 333, 444, 121%.Не станьте жертвами мошенников. :!:

Не дают покоя разработчикам "успехи" лэндинга Bitconnect
Patr1ot
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 13:40

  Zebra написав:
  artist_007 написав:Блин, биток сейчас - мечта любого сторонника использования крипты в качестве денег.
Волатильность почти ноль :)

Скоро сопля на 5600 будет

Этаа?! Почалося? 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 13:47

  barabass написав:
  Vitl написав:Коллеги, хочу предупредить о мошенничестве в сети.Появилось много проектов на эфириуме, предлагающих вступить в пирамиду с большим и быстрым доходом.Суть проектов в том, что они небольшими начальными выплатами заманивают людей.Люди, видя, что выплаты есть начинают увеличивать суммы вложений и привлекать других.К сожалению на ютубе нечистоплотные или просто глупые блогеры ради оплаты за рекламу, также советуют "быстро заработать".Далее проект закрывается, мол деньги закончились или хакеры взломали кошелёк и всё вывели.Названия проектов типа 333, 444, 121%.Не станьте жертвами мошенников. :!:


ты как трилобит из каменного века выполз
это хайпы на смартконтрактах, новая тема


ты сам откуда выполз, притурок
мне поф на хайпы, засунь себе их или ещё лучше влошись туда. посмеёмся вместе
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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