Додано: Нед 28 жов, 2018 13:44

Zebra написав: artist_007 написав: Блин, биток сейчас - мечта любого сторонника использования крипты в качестве денег.

Волатильность почти ноль Блин, биток сейчас - мечта любого сторонника использования крипты в качестве денег.Волатильность почти ноль

Скоро сопля на 5600 будет Скоро сопля на 5600 будет

Эту соплю многие уже почти неделю ждут.Но чем больше ее ждут, тем меньше ее вероятность. А после вчерашнего "легкого пролива" набежавших шортистов постригут, к гадалке не ходи.Я бы ванговал скорее небольшой шорт-сквиз на 6700 в течение двух-трех дней, а потом вниз на 6К. Соплю на 5600 ловить надо будет, и то не на всех биржах.ЗЫ: перешел к накоплению битка до момента уполовинивания награды.Обмен только для окупаемости электричества, 0,01 битка на поиграться с альткоинами. Ну, если ничего экстраординарного не вылезет,может, поменяю часть депозита в начале декабря, аккурат к запуску новой площадки.А сейчас лучше играться с альтами,ИМХО.