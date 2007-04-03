Ладно, давай оскорбухи обоюдные отменим.Ты пойми, почему я это написал.Потому, что, просматривая текучку по крипте, обнаружил возмущения людей. которые в очередной раз зашли на т н хайп и обнаружили текст - информация с сайта - сегодня хакер взломал наш кошелёк и вывел все монеты, извините, но вы должны понимать что это могло случиться
Зная, что тут водятся кумовья КозакиХ и много рискованных парней, мой долг был предупредить.Я ж написал, что и выплаты бывают, но угадать, когда тебя обнулят и вовремя выскочить не у всех получается.