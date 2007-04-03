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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 170
1) $6250 і вище
22%
38
2) $6000-$6249
4%
7
3) $5900-$5999
2%
4
4) $5750-$5899
3%
5
5) $5500-$5749
4%
7
6) $5000-$5499
7%
12
7) $4500-$4999
7%
12
8 $3500-$4499
8%
14
9) $2500-$3499
6%
11
10) нижче $2500
35%
60
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 20:52

  barabass написав:
  Vitl написав:ты сам откуда выполз, притурок
мне поф на хайпы, засунь себе их или ещё лучше влошись туда. посмеёмся вместе

ну давай делай де*** лицо
в отличие от крипты я на хайпах в 2 раза депо увеличил


Ладно, давай оскорбухи обоюдные отменим.Ты пойми, почему я это написал.Потому, что, просматривая текучку по крипте, обнаружил возмущения людей. которые в очередной раз зашли на т н хайп и обнаружили текст - информация с сайта - сегодня хакер взломал наш кошелёк и вывел все монеты, извините, но вы должны понимать что это могло случиться :)
Зная, что тут водятся кумовья КозакиХ и много рискованных парней, мой долг был предупредить.Я ж написал, что и выплаты бывают, но угадать, когда тебя обнулят и вовремя выскочить не у всех получается.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 09:07

moniks
Очередной прогноз. Возможно и правдивый, но не суть.
Вопрос в другом. Может ли называться децентрализованной валюта, если более 50% ее добытых монет контролирует 1000 человек? И аналогичная ситуация по большинству топовых альтов.
Patr1ot
 
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